Erman Toroğlu Fenerbahçe maçının pozisyonunu cinsel ilişkiye bağladı

Barış Atakan
Erman Toroğlu Fenerbahçe maçının pozisyonunu cinsel ilişkiye bağladı
Açıklamalarıyla gündem yaratan Erman Toroğlu bu kez nasıl çock yapılır konusunun detayına girdi. Canlı yayında sunucu Ender Bilgin zor anlar yaşadı.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Başakşehir'i 1-0 yendiği maç sonrası A Spor canlı yaynında ilginç anlar yaşandı.

Fenerbahçe Başakşehir maçının tartışmalı pozisyonları değerlendiren Erman Toroğlu konuyu cinsel ilişkiye getirince stüdyoda buz gibi bir hava esti.

Programın moderatörü Ender Bilgin bir pozisyon sonrası Erman Toroğlu'na görüşlerini sordu.

Pozisyonu yorumlaması beklenen Erman Toroğlu konuyu bir anda cinsel ilişkiye getirdi.

Bu sırada stüdyoda bir anda sessizlik oldu.

“Eyvah hocam oralara girmesek mi” diyen Ender Bilgin’e karşı çıkan Erman Toroğlu konunun daha da üzerine gitti.

Toroğlu, “Hocam benim abim kadın doğumcudur. Her gün seks yaparsan çocuk yapamazsın” ifadelerini kullandı.

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