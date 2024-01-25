Yılmaz Vural'a özendi. Dünya Trabzonspor'un eski hocası Bjelica'nın hareketini konuşuyor

Bahar Yıldırım
Yılmaz Vural'a özendi. Dünya Trabzonspor'un eski hocası Bjelica'nın hareketini konuşuyor
Bayern Münih ile Union Berlin'in karşı karşıya geldiği maça Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica damgasını vurdu.

Bundesliga'nın 13. haftasında ertelenen maçta Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i 1-0 yendi.

Bayern Münih'in tek golünü 46. dakikada Raphael Guerreiro attı.

Union Berlin'de teknik direktör Nenad Bjelica, 75. dakikada Bayern Münih'ten Leroy Sane'ye tokat atınca kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 44'e yükseltirken, Union Berlin 14 puanda kaldı.

Bayern Münih önümüzdeki maçta Augsburg'a konuk olurken, Union Berlin kendi evinde Darmstadt ile karşılaşacak.

"BİR YANLIŞLIK YAPTIM"

Olayla ilgili açıklama yapan Nenad Bjelica şunları söyledi: Leroy Sane'ye topu vermek istedim ama o beni itti. Ondan sonra bir yanlışlık yaptım.

YILMAZ VURAL'I HATIRLATTI

Türk futbolun renkli isimlerinden Yılmaz Vural da yıllar önce benze bir olayla gündeme gelmişti.

Ankaragücü'nü çalıştırdığı dönemde Yılmaz Vural futbolcu Effa'ya tokat atmıştı.

Vural daha sonra savunmasını "Yaramazlık yaptı. 'Sarı kart görme' dedim gördü, 'kırmızı kart' görme dedim gördü" şeklinde yapmıştı.

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