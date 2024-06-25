Güne güzel haberle uyanmak

Her sabah güne erkenden kalkıp değer verdiğim köşe yazarlarını, haberleri ve sosyal medya paylaşımlarını okumakla başlarım.

Hukukçu Av. Dr. Gönenç Gürkaynak’ın “X” hesabındaki paylaşımı okuyunca güne mutlu başladım.

Mesajdan önce bir anımı paylaşayım.

Haldun Simavi’nin efsane Günaydın Gazetesi adına 1984’te merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı başbakan olarak yurt dışı gezilerinde izlemeye başladım.

Pakistan dönüşü uçakta Özal’a şöyle dedim:

İlk- Orta- Lise- Üniversite okudum ama devlet bize lisan öğretemedi. Birçok meslektaşım da aynı durumda. Siz Türkiye’yi dünyada entegre ediyorsunuz ama biz gazeteciler lisan sorunu yaşıyoruz.

Bir süre sonra basından sorumlu devlet bakanı merhum Mesut Yılmaz beni çağırdı.

Başbakan Özal’ın talimatı ile genç gazetecilerin Londra’daki okullara 6 ay lisan kursuna gönderileceğini masrafların da Tanıtma Fonu tarafından karşılanacağını söyledi.

Konaklama, okul ve ayda 600 pound maaş verilerek aralarında Hulki Cevizoğlu ve Can Dündar olan 10 kişilik ilk grup Londra’ya gitti.

30 yaş üstü olduğum için başvuramadım. Özal öğrenince 2. Grupta Şeref Oğuz, Vahap Munyar, Faruk Bildirici, Süreyya Oral ile 10 kişilik grupta yer aldım.

Oxford School of English adlı okul ülke büyükelçiliklerinin gönderdikleri sergi ve fuar broşürleri panoya asılıyor grup oluşturup sınıf öğretmenleriyle gidip lisan pratiği yapıyorduk.

Dönüşe 2 hafta kala Pakistan Halı Sergisi çıkışında şu afişi gördüm;

Visit İstanbul.

Sergide arkadan ışıklandırılmış dev ebatlarda onlarca muhteşem İstanbul fotoğrafı gördüm.

Bir beyefendi, “Sergime hoş geldiniz” diye karşıladı. Günaydın muhabiri olduğumu söyleyip sordum:

Okulda ülkelerin sergi duyuruları var. Büyükelçiliğimizin haberi yok mu?

Dedi ki; “Olmaz mı? Tüm büyükelçilik personelimize davetiye gönderdim.”

Ankara’ya dönünce yaptığım haber Günaydın’da 1. sayfadan yayınlandı.

5-6 gün sonra Özal davet edip dedi ki;

“Dışişleri Bakanlığı’na ve Devlet Bakanlığı’na şu genelgeyi gönderdim. Al sen haber yap.”

Genelge özetle şöyleydi;

“Yurt dışında açılacak fuar ve sergiler Tanıtım Fonu tarafından maddi olarak desteklenecek, büyükelçi ve konsoloslar açılışlara mutlaka katılacak ve hazırlanan broşürler okullara gönderilecek, metrolara asılacak.”

Bu uygulama daha sonra yasayla düzenlendi.

Hukukçu Av. Dr. Gönenç Gürkaynak’ın beni mutlu eden mesajı özetle şöyle;

“Londra'dan İstanbul’a çok mutlu ve gururlu uçuyorum.

Londra'nın en köklü ve kalabalık gençlik futbol kulüplerinden biri olan Foxes FC ile sponsorluk sözleşmesi imzaladım.

Sponsorluğu Türkiye'nin turizmi ve ülkemizin imajı lehine bizzat dizayn ettirdiğim bir logonun kulübün yüzlerce futbolcusu tarafından 3 yıl boyunca göğüste taşınması için verdim.

Londra'daki 6 ayrı ligde 6 yaşından 18 yaşına kadar yüzlerce futbolcu Londra'nın tüm parklarını, stadyumlarını, sokaklarını ve kendi evlerini "Visit Türkiye" logolu formalarla dolduracaklar.

Junior Premier League,

Junior Football Youth League,

Middlesex Youth League,

Harrow Combinations League,

Harrow Youth League,

Camden & Regents Park Youth League,

"Visit Türkiye" göğüs reklamını taşıyan yüzlerce genç futbolcuyla şenlenecek.

Kendime futbol takımı alamam, ama yurdumuz lehine sponsorluk verebilirim.”

Bu harika girişim için her şeyi devletten beklemeyen Hukukçu Av. Dr. Gönenç Gürkaynak’a teşekkür ediyorum.

Umarım iş insanlarına da örnek olur.