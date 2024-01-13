FETÖ’nün bavulcusu Mehmet Baransu ihanete ‘gazetecilik’ dedi Anayasa Mahkemesi ‘kabul edilemez’ buldu

FETÖ’nün ‘Balyoz’ kumpasının soruşturma belgelerinin bavullarla Taraf gazetesine getirilmesi sonrası savcılığa teslim eden Mehmet Baransu 2021 yılında ‘Hak ihlali’ iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvuru yapmıştı.

Baransu, Anayasa'nın 19. maddesinin 7. ve 8. fıkrasındaki güvencelerin sağlanmaması nedeniyle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının, gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle de ifade ve basın özgürlüğü haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştü.

ANAYASA MAHKEMESİ “KABUL EDİLEMEZ” DEDİ

Başvuruyu 10 Ocak'taki gündem toplantısında görüşen Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, Baransu'nun başvurusunun kabul edilemez olduğuna hükmetti.

Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

Baransu, "Balyoz" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 13 yıl, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ise Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesince 13 yıl 6 ay hapse çarptırılmıştı.