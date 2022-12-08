﻿138 askerin yargılandığı davada karar açıklandı

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki salonda görülen karar duruşmasına, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise avukatları katılırken, bir kısım tutuksuz sanıklar da bulundukları şehirden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Davada kararın açıklanmasının öncesinde sanıklara son sözleri soruldu.

27 aydır tutuklu bulunduğunu söyleyen sanık Ercan Ergin, ailesinin yanında olmak istediğini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Meslek hayatı boyunca Hakkari ve Suriye'de çok sayıda operasyona katıldığını kaydeden sanık Onur Karan, "Darbe girişimi gününde de hainlerin verdiği emirlere uymadım ve hepsini yakalayarak kelepçeledim. Mahkemeden o hainleri sevindirmemenizi istiyorum. 27 aydır tutukluyum. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim." dedi.

Yaklaşık 2,5 yıldır tutuklu olduğunu belirten sanık Seçkin Sönmez de mahkemenin vereceği kararın kendilerini ve onları seven insanları etkileyeceğini ifade etti.

Duruşmada son sözleri sorulan diğer sanıklar, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Karar

Davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, 38 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12,5 yıl ile 15 yıl arasında değişen sürelerde hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 sanığı 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına mahkum eden mahkeme, sanıkların hakkıda hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Heyet, 2 sanığı da aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, 73 sanık hakkında üzerlerine atılı suçlardan, "yerine getirilmesi görev gereği zorunlu bir emrin uygulanması" nedenine ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düştükleri gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Heyet, 23 sanığın üzerine atılı tüm suçlardan beraatlerine hükmetti.

Kararla birlikte tutuklu 5 sanığın, haklarında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.

Mütalaadan

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, 9 sanığın "anayasayı ihlale yardım" ve "ulaşım araçlarının kaçırılması veya el konulmasına yardım" suçlarından 24 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapislerini istemişti.

Savcı, 20 sanık hakkında üzerlerine atılı suçlara karşın, "yerine getirilmesi görev gereği zorunlu bir emrin uygulanması" nedenine ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düştükleri anlaşıldığından haklarında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etmişti.

Sanıklardan 33'ünün "anayasayı ihlale yardım" suçundan 22'şer yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapislerini talep eden savcı, sanıklardan 5'inin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etmişti.

Savcı, 71 sanığın üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlerini isterken, bu sanıkların bazılarının sıkıyönetim ilan edildiğini duyduklarına dair bir delilin bulunmadığı, amirleri konumundaki kişilerin darbe faaliyeti kapsamında verdikleri emirlerini yerine getirmek istemediklerini gösterir telkinlerde bulunmaları ve haklarında örgütsel bir bağlantı olduğuna dair bir tespitin olmaması gerekçe gösterilmişti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 630 sayfalık iddianamede Ömer Yüksek "mağdur", Karayolları Genel Müdürlüğü, darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı olan tümamiral Mesut Özel, Hakan Kıyan, İhsan Canpulat, Muhammed Murat Hacımustafaoğulları, Mustafa Hacımustafaoğulları ve Ömer Sefa Hacımustafaoğulları ise "müşteki" sıfatıyla yer almıştı.

İddianamede 126 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, darbe girişimi sırasında er olan 2 sanık hakkında ise müştekiler Hakan Kıyan ve İhsan Canpulat'a yönelik eylemleri nedeniyle "mala zarar vermek" suçundan 8'er aydan 6'şar yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen 14 sanık hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", 12 sanık hakkında "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", 4 sanık hakkında FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak", 4 sanık hakkında "kamu malına zarar verme" ve 2 sanık hakkında "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 1 ila 45 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep edilmişti.

Haklarında sonradan dava açılan ve dosyaları ana davayla birleştirilen 12 sanığın da benzer suçlardan hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti. (AA)