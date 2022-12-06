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CHP’li Sertel: FETÖ’cü yakını olan o*** çocuğudur. Meclis’te FETÖ tartışması

AKP’li Numar Kurtulmuş ile CHP’liler arasında yaşanan “FETÖ” tartışmasında CHP’li Sertel’in “Doğruyu söylemeyen o***u çocuğu” dediği ve bu yüzden maaşından kesinti yapılacağı öğrenildi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 16:07
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Meclis’te FETÖ tartışması. CHP’li Sertel: FETÖ’cü yakını olan o*** çocuğudur

CHP’li Sertel: FETÖ’cü yakını olan o*** çocuğudur. Meclis’te FETÖ tartışması
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CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, dün akşam mecliste Numan Kurtuluş’un FETÖ’cülerin yaptıklarını anlattığı sırada, “O FETÖ’cü generalleri atayanlar sizlersiniz” diye bağırdı.

Bunun üzerine AKP sıralarından birkaç milletvekili, “Ne bağırıyorsun, FETÖ’cülerin yakını mısın?” diye seslendi.

Bunun üzerine Atila Sertel, AKP sıralarına dönerek “Doğruyu söylemeyen o***u çocuğu” dedi.

Tutanakları inceleyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sarf ettiği kaba ve yaralayıcı söz nedeniyle Sertel’e kınama cezası verilmesini Genel Kurulun oyuna sunacağını açıkladı.

Meclisin Sertel’e ceza vereceği, maaşının 3’de birinin kesileceği belirtildi.

Söz konusu tartışma Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:

NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) - Bu memlekette vesayet odakları sadece şurayı bombalayan FETÖ'nün eli kanlı katilleri değildir, bu memleketteki vesayet odakları ekonomide, siyasette, ticarette, ülkenin kanını emen bir avuç azınlıktır, ona karşı mücadele ettiğimiz için bunlar yapılabilmiştir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

VELİ AĞBABA (Malatya) – Senin ortakların, senin ortakların!

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Sahip çıksana Zafer Havalimanı’na haydi! Sahip çık!

VELİ AĞBABA (Malatya) – FETÖ senin ortağın. Bomba atanları general yapan sensin! Bomba atanları general yapan sensin! Devleti FETÖ’ye teslim eden sensin!

NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) - Bir tanesini daha söyleyeyim: Bu Gazi Meclisin bahçesinde 1961’de… Biliyorsunuz, 1961’de Devrim arabaları yapıldı, üretildi ve tam görücüye çıktığı bir zaman vesayet odaklarının ajanları şeytanın aklına gelmeyecek provokasyonlarla o Devrim arabalarının yapılmasını engellediler.

ATİLA SERTEL (İzmir)- Atatürkçü subayları Ergenekoncu…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Senin ortakların bombaladı!

ATİLA SERTEL (İzmir) – Siz durdurdunuz, siz! Siz atadınız onları! Siz getirdiniz onları!

VELİ AĞBABA (Malatya) – Ortağı sensin, ortağı! FETÖ’nün ortağı sensin!

NUMAN KURTULMUŞ (İzmir) - Dün Devrim arabalarının yapılmasını engelleyen odaklar ile bugünün Türkiye'nin ileriye gitmesini istemeyen vesayet odaklarının temsilcileri arasında zerre miskal bir fark yoktur, zerre miskal bir fark yoktur. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

VELİ AĞBABA (Malatya) – Peki, devleti FETÖ’ye teslim eden kim? Meclisi bombalayan albayları general yapan kim? Sensin!

(AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)

ATİLA SERTEL (İzmir) – Doğruyu söylemeyen orospu çocuğu…

(AK PARTİ ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, ayağa kalkmalar)

BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen yerinize…

İdare Amirleri… (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler, ayağa kalkmalar)

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) – Küfrediyor, küfrediyor; temiz dil kullanması lazım, temiz dil kullanması lazım. Herkesin temiz dil kullanması lazım.

BAŞKAN – Arkadaşlar… (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler, ayağa kalkmalar)

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

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Nesrin Kurnaz
6.12.2022 16:37
Vesayet deyince günümüz şartlarına bakınca devletin ve milletin korunması gereken maddi manevi değerlerinin içini boşaltıp altını oymussunuz 20 senedir, buna mi engeldi vesayet kimse artık orası?  
 
Nesrin Kurnaz
6.12.2022 16:29
15 temmuzda akpnin tavanı ve ortasından tankların karşına kim kaç tanesi çıkmış peki?  
 
Mazinde bir tarih Yatar
6.12.2022 16:23
Mecliste oylarımızla oturan bu kişilerin önce öfke kontrolü ve ağzından çıkanı kulağının duyması gerektiği öğretilmeli.Küfür edenin partisinin bir önemi olamaz.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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