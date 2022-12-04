Bahçeli’ye verdiği yanıt gündem olmuştu. ŞOK'tan BİM yöneticisi Galip Aykaç'a istifa çağrısı

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın stokçulukla suçlayıp '3 harfliler' diyerek hedef aldığı, BİM'in İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fahiş fiyatlarla ilgili, "FETÖ’yle irtibatları araştırılsın" sözüne atıfta bulunarak açıklama yapmıştı.

Aykaç, "FETÖ örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Bu süreçte o bahsedilen zincir marketleri diye altını çizerek söylenen üç harfliler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır. Bir algı yönetimi vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir" demişti.

Erdoğan da, zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarına ilişkin düzenleme yapılacağını bildirmiş, basını da hedef alarak, "Medya yatıyor, kalkıyor belli isimleri ekrana çıkararak market de market yaptıkları iş bu. Marketlerle ilgili gerek zincir gerek diğer marketlerle alakalı fiyatlar böyle. Kabine'de arkadaşlarıma söyledim. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrolleri sıkılaştıracağız. Bütün mesele bu fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız. Birçok birimlerde ekonomide farklılıklar var, Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurarak takibini yapacağız. Zincir marketlerle ilgili kontrolleri sıkılaştıracağız, fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını bulacağız, takibini yapacağız" şeklinde konuşmuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da, "Üç harfliler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar" diyen BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'ı "Fiyat terörü yaratan FETÖ yanlısı siyaset ve piyasa simsarlarına aman vermeyeceğiz" sözleriyle hedef almıştı.

ŞOK'TAN GALİP AYKAÇ'A İSTİFA ÇAĞRISI

Şok Marketler Yönetim Kurulu, Aykaç’ın 30 Kasım 2022’deki konuşması nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Aykaç’ın konuşmasından Gıda Perakendecileri Derneği’nin ‘haberinin olmadığı’ yazılarak şu ifadeler yer aldı:

"Son zamanlarda farklı mecralarda gerçekleştirilen zincir marketlere yönelik suçlamaların doğru olmadığı ve özellikle zincir marketlerin fiyat artışlarının müsebbibi olmadığı aşikardır ve enflasyonun sebebi olarak zincir marketlerin gösterilmesi doğru değildir.

Açıklamada Aykaç’ın ‘kamuoyunu doğru bilgilendirmekten ziyade maksadını aşarak tartışmaları siyasi düzleme çektiği’ şu sözlerle savunuldu:

Bu açıklamalar nedeniyle şirketimiz ve derneğimiz zan altında kalmış, özellikle ticaretimize yönelik haksız ve ölçüsüz saldırıların maalesef artmasına sebebiyet vermiştir.

BİM patronunun istifaya davet edildiği metinde Aykaç istifa edene kadar ŞOK’un toplantılara katılmayacağı ve alınan kararlara bağlı olmayacağı “Bu süreçte kendisi tarafından Şirketimizi ve Derneğimizi bağlayacak herhangi bir açıklama yapmamasını önemle rica ederiz”

AKP'Lİ TAYYAR: MİLLETE ÇEMKİREN O HADSİZ, O EDEPSİZ HESAP VERECEK

Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar üzerinden sık sık paylaşım yapan AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar da tartışmaya dahil olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tayyar, "Galip Aykaç’a ŞOK! ŞOK Yönetimi, BİM yöneticisi Galip Aykaç’ı Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı’ndan istifaya çağırdı. Önemli ama yetmez. Millete çemkiren o hadsiz, o edepsiz hesap verecek, asla yanına kâr kalmayacak" ifadelerine yer verdi.