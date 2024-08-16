Meclis'te arkadan saldıran Alpay'ın aslında kim olduğunu Feyyaz Uçar açıklamıştı

TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın konuşması sırasında kürsüye yaklaşan Alpay Özalan önce Ahmet Şık’ın ensesinden tuttu, sonra yumruk atarak yere düşürdü. Daha sonra Meclisteki vekillerin kürsüye doğru hızla gelmesinden sonra kavga çıktı ve yumruklar havada uçuştu.

Yaşanan saldırıda DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp yaralandı.

Meclis toplantısında Ahmet Şık konuşurken kürsüye atlayarak Şık’a saldıran AKP’li Alpay Özalan hakkında geçmişte kaydedilmiş bir video sosyal medyada yeniden gündem oldu.

ALPAY ÖZALAN'I FEYYAZ UÇAR ANLATMIŞTI

Eski bir futbolcu olan Alpay Özalan’ı yine kendisi gibi futbolcu olan Feyyaz Uçar anlattı. Uçar, Alpay Özalan’a geçmişte evini kiraladığını, ancak Özalan’ın kira ödemediğini, elektriği ödemek için kendisinden para aldığını, ancak elektrik faturasını yine ödemediğini söylemişti.

"HER GÜN KAPIYA BİRİ GELİYORDU ‘ALPAY BİZDEN ŞUNU ALDI, PARASINI ÖDEMEDİ.’ DİYE"

Feyyaz Uçar, her gün başka birinin Özalan’ın kapısına alacaklı olarak geldiğini de sözlerine ekledi.

Feyyaz Uçar, Alpay Özalan hakkında şunları söyledi,

“Alpay’ı ben evime aldım tesiste kalıyordu. Daha sonra evimi kiraladım. Ancak kira almak yerine evimin kirasını ben kendime ödedim. Onu bile ödemedi adam. Beraber kaldığımız zaman gelip benden para alıyordu. Elektriği yatıracak elektrik parası. Eve geliyordum elektrik kesik. Sonra gelip bana abi vallahi yatırdım diyordu. Sonra eline kurabiye çikolata alır gelir abi ya ben yatırmadım derdi. Her gün kapıya biri geliyordu ‘Alpay bizden şunu aldı, parasını ödemedi.’ Diye. İyi sponsorluk yaptım Alpay’a”