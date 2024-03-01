Feyyaz Uçar'a bu yapılır mı? İyi kedi Şerafettin Tilki Hasan Arat'ın odasından bildiriyor

Para Uçar, Feyyaz Uçmaz! Normalde ‘Uçar’ kelimesi tam ters yerde olmalı. Yani; Feyyaz Uçar, Para uçmaz.

Ancak yaşanan gelişmeler sonrası durum terse döndü.

Nasıl mı?

Eee biraz bilmece gibi değil de, labirent girişi yaptık.

Beşiktaş’ın futboldan sorumlu yöneticisi Feyyaz Uçar, yaptığı açıklamalar yüzünden PFDK tarafından para cezasına çarptırıldı. Toplam miktar 400 bin lira.

Kulübe göre küçük, bizlere göre büyük servet..

Asıl konu şimdi başlıyor. Ceza sonrası Uçar’a, bildirimde bulunuluyor. Cezayı alan yönetici, faturayı ödüyor diye..

"Haydaaa. Atilla Mayda deniyor" buna halk arasında!..

İşte tam da bu misal.

Uçar, soluğu başkanlık makamında alıyor. “Ben bu işten para almıyorum. Ekranlarda yorumculuk yapıyordum. Aldığım parayı bırakıp kulübüm için göreve geldim. Cezayı benim ödemem gibi bir durumu kabul etmem mümkün değil” diyor..

Başkan Hasan Arat, “Önceden de olduğu gibi uygulama bu şekilde. Konuyu yine de yönetime getireyim..” diyerek zaman kazanıyor.

Yönetim içinde Uçar’a destek olan kimse çıkmıyor.

"Medya önünde tek o var. Kulübü temsilen, sözlerini özen ile seçmeli. Açıklamaları kulübe mali yük olmamalı. Oluyorsa da, kendisi karşılamalı. Ayrıca eski yönetimlerde de genel uygulama bu yönde…” şeklinde görüşler masaya konuyor.

Tahkim Kurulu imdada yetişiyor

Uçar, yönetimden ayrılma dahil, bir çok alternatif yol planlaması yapıyor. Başkan sıkıntının giderilmesi için çalışma yaptığını ısrarla söyleyip, beklemesini istiyor. Mutlaka çözüme kavuşturma sözü veriyor.

Bir hayli duruma bozulan Uçar, kulübe uğramaz oluyor. İşte tam ipler koptu kopacak derken, TFF Tahkim Kurulu, cezayı kaldırıyor. Böylece sular duruluyor.

Bu arada Tahkim, nasıl oluyor da, indirim yerine iki ayrı sevkin de cezasını yok saydı derseniz, çok ilginç duyum var. Fakat henüz teyitli bilgi değil.

Küçük ipucu, Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi ile özel görüşme yapıldığı şeklinde..

Gizli pazarlıklar!.

İşte Tahkim’in krizi önleyen o karar metni:

"Beşiktaş Futbol A.Ş. ve idarecisi Feyyaz Uçar ile ilgili PFDK’nın 01.02.2024 tarih ve E.2023-2024/699 - K.2023-2024/896 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol A.Ş.’ye kulüp idarecisinin müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oy çokluğu ile,

- Beşiktaş Futbol A.Ş. idarecisi Feyyaz Uçar’a müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan

beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına,

Labirent gibi yaptığımız yazının girişinin aksine, sonunu kestirip atalım.

Feyyaz Uçar.

Para kaçar.

PFDK yazar.

Tahkim bozar.