Feyza Altun'un serbest bırakıldığı anlar ortaya çıktı. Ağzından çıkan ilk cümle ne oldu ?

Sosyal medyada yaptığı 'şeriat' paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Avukat Feyza Altun, dün sosyal medya hesabı X üzerinden şeriat ile alakalı bir paylaşım yapmıştı. Yapılan paylaşım sonrasında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan Altun’a re'sen soruşturma başlatmıştı.

FEYZA ALTUN ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun dün gözaltına alınmıştı, Altun, "Evimde arama yapılıyor. Şeref duyarım, korkmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gazeteciler adliyenin içerisine alınmadı.

Altun’un gözaltına alınmasının ardından Feyza Altun'un arkadaşları, sosyal medya hesapları üzerinden "Feyza Altun yalnız değildir" diyerek, bu sabah saat 10.00'da Beykoz Adliyesi önünde dayanışma çağrısında bulunmuştu.

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Altun, hakimlikteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

FEYZA ALTUN KİMDİR?

Feyza Altun 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite hayatını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi "İnsan Hakları Hukuku" konusunda yaptı.

Altun kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlamaktadır. 2015 yılında 7 aylık bebeğiyle duruşmaya giren Feyza Altun uzun süre adından söz ettirmişti.