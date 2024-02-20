Yılmaz Özdil bin yıl konuşulacak Feyza Altun açıklaması yaptı. Feyza Altun laik Cumhuriyeti korkusuzca savunmuştu

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Yılmaz Özdil bin yıl konuşulacak Feyza Altun açıklaması yaptı. Feyza Altun laik Cumhuriyeti korkusuzca savunmuştu
Yılmaz Özdil, laikliği savunduğu ve şeriat hakkında hakarette bulunduğu için gözaltına alınan avukat Feyza Altun’a sahip çıktı.

Dilan Polat davasıyla gündeme gelen avukat Feyza Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü şeriat paylaşımının ardından gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda laikliği savunan Feyza Altun’a sahip çıktı.

Feyza Altun’un polis denetiminde sağlık kontrolünden çıkarken çekilen fotoğrafıyla paylaşımda bulunan Yılmaz Özdil, “Cumhuriyet kırmızısı vız gelir tırıs gider” ifadelerini kullandı.

SERBEST BIRAKILDI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilmişti.

Altun, hâkimlikte işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

LAİKLİĞİ SAVUNDU

Hakkında soruşturma açılmasının ardından konuşan Altun, “Bu ülke laik bir ülkedir. Şeriat bir din olgusu değil politik rejimdir” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Feyza Altun’un sağlık kontrolündeyken, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek" dediği de ifade edildi.

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