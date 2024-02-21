Feyza Altun'dan gözaltında rakı açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Feyza Altun'dan gözaltında rakı açıklaması
Polis ekiplerinin kendisini gözaltına almaya geldiği esnada polisleri bekletip rakı içtiği iddia edilen avukat Feyza Altun, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Altun,”Gözaltı sürem başladığı anda içki falan içmedim” dedi.

“Şeriata s* kayım” açıklaması nedeniyle evinde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan avukat Feyza Altun, gazeteci Fatih Altaylı'nın "Gözaltı sırasında rakı" açıklamasını düzeltti. Bir iletişim kazası olduğunu ifade eden Altun,"Ben, polisler eve gelince rakı içtim demedim" diyerek gözaltına alınmadan önce rakı içtiğini söyledi.

Altun sosyal medya hesabı X’den şunları söyledi,

“Geçirdiğim soruşturma ile alakalı olarak söylemem gerekenleri fazlasıyla söylediğimi düşünüyorum. Ayrıca dün ifademi de verdim. Bu sebeple bu aşamada tekrar bir açıklama yapmama kararı aldım”

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“POLİSLER EVE GELİNCE RAKI İÇTİM DEMEDİM”

Polisler eve gelince rakı içtiği iddialarını reddeden Altun, “Böyle bir iletişim kazası oldu sanıyorum. Polisler geldiği sırada ben evde bi tek rakı içiyordum dedim. Gözaltı sürem başladığı andan itibaren içki falan içmedim” ifadelerini kullandı.

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“ÇOCUĞUM BİR TRAVMA YAŞADI, ENDİŞELİ. LÜTFEN ÇOCUĞUMLA İLGİLENMEME İZİN VERİN”

Polisler eve gelince rakı içmenin mümkün olamayacağını söyleyen Altun, “Görevli memur arkadaşları da zor altında bırakacak bir durum oluşacağından olayı düzeltmek istedim. Yeterince yanlış anlaşılma yaşandığını düşünüyorum 5 gündür. Çocuğum bir travma yaşadı, endişeli. Lütfen çocuğumla ilgilenmeme izin verin" ifadelerini kullandı.

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