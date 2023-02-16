Fiat Doblo 2023 fiyat listesini yayınladı

Fiat Doblo; 2022 senesine kadar ülkemizde 105 HP ve 120 HP güç üreten iki farklı 1.6 MULTIJET motorla satış yapmaktaydı.

Fiat'ta yapılan son güncellemeyle beraber 105 HP‘lik seçenek satıştan kaldırıldı. Geriye kalan motorun ise 320 Nm tork üretebileceği ifade edildi. 0’dan 100 kilometreye 13,4 saniyede çıkan seçeneğin ortalama yakıt tüketiminin ise 5,8 – 6,8 litre seviyelerine ulaştığı ifade edildi.

DÖRT DONANIM PAKETİYLE SATIŞA SUNULACAK

Ticaride Easy, Safeline, Premio Plus ve Trekking olmak üzere dört donanım paketi bulunuyor. Easy ve Safeline, uygun fiyatlı ve ”boş” paket olarak karşımıza çıkarken, Premio Plus ve Trekking ise 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, arka park sensörü, geri görüş kamerası, sürücü ve yolcu yan hava yastıkları, elektrikli arka camlar, otomatik klima ve çocuk aynası gibi ayrıcalıklar sunuyor.

İŞTE FİAT DOBLO'NUN FİYAT LİSTESİ