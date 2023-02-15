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50 milyar TL bağışlayan galerici Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte o otomobilci

Türkiye Tek Yürek ortak yayınında 50 milyar TL bağışldığını söyleyen galerici Türkiye'nin gündemine oturdu.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 23:05
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50 milyar TL bağışlayan galerici Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte o otomobilci

50 milyar TL bağışlayan galerici Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte o otomobilci
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremlerde zarar gören vatandaşlara yardım için atv, Star TV, Kanal D, Show TV, TV8, FOX TV, TRT ve Kanal 7'de ortak yayın yapıyor.

Türkiye Tek Yürek isimli ortak yayınında 2. el otomobil satışı yapan bir bağışçının 50 milyar TL bağış yapması, duyanları şok etti.

İlahiyatçı Mustafa Karataş, kapı komşusu Yeni Çamoluk Otomotiv'in 50 milyar TL bağışladığını açıkladı.

Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi olan Hamit Durmaz, yayına katılarak, 50 milyar TL bağışta bulundu.

Bu bağış sosyal medyada anında gündem oldu.

ACUN ILICALI AÇIKLADI

Daha sonradan konuya açıklık getiren sunucu Acun Ilıcalı, bir yanlışlık olduğunu ve Hamir Durmaz'ın 50 milyar değil 50 milyon TL bağışladığını açıkladı.

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