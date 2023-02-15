Volkswagen fiyatlarına indirim yaptı. İşte T-ROC fiyat listesi

SUV araç sayısını her geçen gün artırırken fiyatlarını düşüren Volkswagen yeni bir liste paylaştı ve T-ROC modellerinde indirim yaptığını açıkladı.

Alman üretici 2022 ve 2023 model yılı olmak üzere iki farklı fiyat listesi sundu.

VOLKSWAGEN TARAFINDAN PAYLAŞILAN FİYAT LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE

1.5 TSI 150 PS DSG Life / Model yılı: 2022 / Fiyatı: ₺930.400,00

1.5 TSI 150 PS DSG Style / Model yılı: 2022 / Fiyatı: ₺1.020,200,00

1.5 TSI 150 PS DSG R-Line / Model yılı: 2022 / Fiyatı: ₺1.115,400,00

1.5 TSI 150 PS DSG Life / Model yılı: 2023 / Fiyatı: ₺958,200.00

1.5 TSI 150 PS DSG Style / Model yılı: 2023 / Fiyatı: ₺1,050,700.00

1.5 TSI 150 PS DSG R-Line / Model yılı: 2023 / Fiyatı: ₺1,148,700.00