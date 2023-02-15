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Volkswagen fiyatlarına indirim yaptı. İşte T-ROC fiyat listesi

Alman otomotiv devi Volkswagen bazı modellerinde indirim yaptığını açıkladı. Özellikle T-ROC modellerinde indirim yapan şirket fiyat listesini de paylaştı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 16:18
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Volkswagen bazı araçlarında indirim yaptığını açıkladı

Volkswagen fiyatlarına indirim yaptı. İşte T-ROC fiyat listesi
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SUV araç sayısını her geçen gün artırırken fiyatlarını düşüren Volkswagen yeni bir liste paylaştı ve T-ROC modellerinde indirim yaptığını açıkladı.

Alman üretici 2022 ve 2023 model yılı olmak üzere iki farklı fiyat listesi sundu. 

VOLKSWAGEN TARAFINDAN PAYLAŞILAN FİYAT LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE

1.5 TSI 150 PS DSG Life / Model yılı: 2022 / Fiyatı: ₺930.400,00

1.5 TSI 150 PS DSG Style / Model yılı: 2022 / Fiyatı: ₺1.020,200,00

1.5 TSI 150 PS DSG R-Line / Model yılı: 2022 / Fiyatı: ₺1.115,400,00

1.5 TSI 150 PS DSG Life / Model yılı: 2023 / Fiyatı: ₺958,200.00

1.5 TSI 150 PS DSG Style / Model yılı: 2023 / Fiyatı: ₺1,050,700.00

1.5 TSI 150 PS DSG R-Line / Model yılı: 2023 / Fiyatı: ₺1,148,700.00

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