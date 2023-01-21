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Dışişleri'nden seyahat uyarısı geldi

Dışişleri Bakanlığı, son dönemde artan fidye ve alıkonulma vakaları sebebiyle Myanmar'a ilişkin seyahat ve güvenlik uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 01:39
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Fidye vakaları yüzünden Dışişlerinden Myanmara seyahat uyarısı

Dışişleri'nden seyahat uyarısı geldi
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Dışişleri Bakanlığı, son dönemde artan fidye vakaları sebebiyle Myanmar'a ilişkin seyahat uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, zorunluluk hallerinde ise seyahat edilecek bölgelerdeki güvenlik durumuna ilişkin Nepido Büyükelçiliği ile iletişime geçilmesi tavsiye edildi.

"SON DÖNEMDE SIKLIKLA KARŞILAŞILMAKTADIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımızın Myanmar'ın sınır bölgelerindeki bazı kişi veya gruplarca internet üzerinden iş verme vaadiyle kandırıldığı, yasa dışı yollarla Myanmar'a sokularak alıkonulduğu ve fidye talebinde bulunulduğu durumlarla son dönemde sıklıkla karşılaşılmaktadır.

 Vatandaşlarımızın bu tür iş ilanlarına itibar etmemeleri, olası iş tekliflerini kabul etmeden önce şirketler hakkında detaylı araştırma yapmaları ve ihtiyaç halinde Nepido ve ilgili komşu ülkelerdeki Büyükelçiliklerimizle temas etmeleri önem taşımaktadır.

Ayrıca, devam eden olağanüstü hal, çatışmalar ve protestolar sebebiyle vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında Myanmar'a seyahat etmekten kaçınmaları; zorunluluk hallerinde ise seyahat edilecek bölgelerdeki güvenlik durumuna ilişkin Nepido Büyükelçiliğimizle iletişime geçmeleri ve kişisel güvenlikleri konusunda her koşulda tedbirli olmaları tavsiye edilmektedir" (DHA)

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