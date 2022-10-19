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Flaş... Flaş... Dışişleri Bakanlığı'nda iş bırakma eylemi

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), Dışişleri Bakanlığı’nın merkez ve yurt dışı teşkilatlarında görevli sözleşmeli personelin, mali ve özlük haklarındaki kayıplar nedeniyle 7 ve 9 Kasım'da iş bırakma eylemi yapacağını açıkladı. 

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 10:40
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Flaş... Flaş... Dışişleri Bakanlığında iş bırakma eylemi

Flaş... Flaş... Dışişleri Bakanlığı'nda iş bırakma eylemi
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Büro Memur-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı’nın merkez ve yurt dışı teşkilatlarında görevli sözleşmeli personelin mali ve özlük haklarında yaşanan kayıplara karşı, tüm temsilciliklerde aynı anda eylem yapılacağı duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne 20 Eylül’de bildirilen üç aşamalı eylem planına göre; sözleşmeli personel, 17 Ekim’den itibaren işe siyah kıyafetle gitmeye başladı. Sözleşmeli personelin siyah kıyafet eylemi 21 Ekim Cuma gününe kadar sürecek.

Dışişleri’nin sözleşmeli personeli, mali ve özlük haklarındaki kayıplara tepki olarak bu hafta işe siyah kıyafetle gidiyor.

Dışişleri Bakanlığı’nın sözleşmeli personeli, 26, 28 ve 31 Ekim’de ise işe 2 saat geç gidip 2 saat erken çıkacak. 7 ve 9 Kasım günlerinde ise tam gün iş bırakma eylemi yapılacak.

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Okur
19.10.2022 11:16
Bence iki gun degil tamamen biraksinlar. Onlarin isini cok daha iyi ve cok daha ucuz yapacak milyonlar bekliyor disarda.  
 
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