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Meral Akşener Beşar Esad ile görüşmek için Dışişleri Bakanlığı'na başvuracak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmek için Dışişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunacağını açıkladı. Zorlu, başvurunun cuma ya da pazartesi günü yapılacağını bildirdi...

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 17:50
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İYİ Parti lideri Meral Akşener Beşar Esad ile görüşmek için Dışişleri Bakanlığı'na başvuracak

Meral Akşener Beşar Esad ile görüşmek için Dışişleri Bakanlığı'na başvuracak
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İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Beşar Esad ile görüşme talebiyle Dışişleir Bakanlığı’na yazı verileceğini duyurdu.

İYİ Parti Genel Merkezi’nde gündem hakkında açıklamalarda bulunan Zorlu, Akşener'in 5 Ocak 2020 tarihinde Meclis'te yaptığı açıklamada, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazır olduğunu" açıklamasını anımsattı.

"Genel Başkanımızın çözüm ve uzlaşı çağrısını Dışişleri Bakanlığı’mıza resmi bir yolla bildirmeye karar verdik" diyen Zorlu, resmi yazının cuma günü ya da pazartesi günü iletileceğini bildirdi.

Kürşad Zorlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“İYİ Parti olarak bugün çok önemli bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Suriye’deki süreç uzun bir süreç. Ama 2011 yılından bu yana eksik ve yanlış adımlar, sahadaki dengeler ve buradaki terör koridorunu önleme bizi yeni bir kaygı alanı ile karşı karşıya bırakıyor. O da burada konuşlanmış Rusya ve Amerika’nın bölgedeki oyun senaryosunu paylaşarak, YPG/PKK terör örgütü ile mevcut rejim arasında Türkiye’yi sıkıştırarak yeni bir manivela haline getirmesinden endişe duymaktayız.

Bu bizi iki önemli problemle yüzleştiriyor. Bir tanesi buradaki terör koridorunun çözülmesi meselesi. İkincisi de elbette ülkemizde artık tahammül sınırlarımızı çoktan aşmış vatandaşımızın geleceğini kaygılandıran sığınmacı meselesi. Bu ikisinin bir an önce tedbir alınarak çözülmesi gerekiyor. Bunların hiçbiri seçime malzeme yapılamaz. Bu anlayışın ortaya konulmasının da karşısında duracağız.

5 Ocak 2020 tarihinde Sayın Genel Başkanımız Meclis kürsüsünden bu sorunu çözebilmek, hafifletmek bağlamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Biraz önce açıkladığım kaygılar ve birazdan açıklayacağım 4 madde çerçevesinde genel başkanımızın bu çözüm ve uzlaşı çağrısını Dışişleri Bakanlığı’mıza resmi bir yolla bildirmeye karar verdik.

>> Ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin vatanlarına geri dönmelerinin sağlanabilmesi için gerekli ekonomik, toplumsal ve güvenlik koşullarının sağlanabilmesine katkıda bulunmak.

>> Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla bu ülkede varlığını sürdüren PKK/YPG terör örgütünün faaliyetlerine son verdirilmesi için ortak bir strateji geliştirilmesi.

>> Suriye’nin yeniden imarı ve uluslararası topluma dönüşümün sağlanması için diplomatik desteğin sağlanması.

>> Suriye’de faaliyet gösteren ve Türkiye ile Suriye’ye güvenlik tehdidi yaratan PKK/YPG dışındaki terör örgütleri ile mücadelede ortak bir yaklaşım geliştirilmesi.

Biz bu meseleleri partiler üstü görüyoruz. Bu süreci milletimizin lehine sona erdireceğimize inanıyoruz. Yarın ya da pazartesi günü bu resmi yazımızı Dışişleri Bakanlığı’na ileteceğimizi umut ediyorum."

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Aybuke
1.12.2022 18:39
Meral Hn Suriye den sonra sayısız ülkelere daha gitmeniz gerekecek başta Afkanistan,Pakistan,Somali,Nijerya,Cezayir,Irak,İran,Kenya buralardan da milyonlarcası hızla geliyor,korkunç seviyede geldiler  
 
1950
1.12.2022 18:21
Tebrikler Meral hocam, iktidara gelince Suriyeli sorununu nasıl çözeceğinizi anlatın, bu yolla zaman da kazanç sağlanır, saygılar  
 
Veli
1.12.2022 18:19
Helal. Dış politikayı bu bop çalarak bırakmayın. Meral hanım doğru yolda  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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