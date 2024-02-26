Ahmet Çakar Galatasaray maçı sonrası FIFA'yı göreve çağırdı. Meze edilen takımları açıkladı

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Ahmet Çakar Galatasaray maçı sonrası FIFA'yı göreve çağırdı. Meze edilen takımları açıkladı
Galatasaray Antalyaspor maçının ardından ünlü spor yorumcusu, eski hakem Ahmet Çakar'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı iyice kızıştı.

İki takımın oynadığı hemen hemen her karşılaşmanın ardından tartışmalı pozisyonlar masaya yatırılıyor.

Bu kez de Galatasaray'ın, Antalyaspor'u 2-1 yendiği karşılaşma sonrası hakem yönetimine yönelik tepkiler başladı.

Ünlü spor yorumcusu, eski hakem Ahmet Çakar da en sert tepkiyi gösteren isimlerin başında geliyor.

Çakar; mücadelenin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Türk hakemliği iflas etti! FIFA duruma el koymalı" diyen çakar şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray ve Fenerbahçe dışında tüm takımlar meze edilmektedirler. Haksız bir penaltı ve ofsaytımsı bir yanlış ile Galatasaray maçı kazanmıştır. Vinicius, yan hakemin suratına bakarak defalarca "F... O.." demesine rağmen, sahada kalmıştır. Antalyaspor katledilmiştir. Türk futbolu çürümüş, maalesef mafyalaşmış hale gelmiştir."

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