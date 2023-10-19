Filenin Sultanları'na ikinci Vargas: Aleksia Karutasu'nun Milli Takım forması giyeceği tarih belli oldu

Voleybol Kadın Milli Takım formasıyla fırtına gibi esen Küba asıllı Melissa Vargas'tan sonra Vakıfbank'ın Romanya asıllı yıldızı Aleksia Karutasu da milli takım için gün sayıyor.

Aleksia Karutasu 2022’de Türk vatandaşlığı almış ve Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini söylemişti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise “Alexia, şu an ülkemizde çok sevilen, başarılı bir sporcu. Kendisi de uzun süredir Türk vatandaşlığına geçerek oynamak istediğini belirtti. Uzun süren görüşmeler sonucunda süreç olumlu bir şekilde neticelendi. Türk voleyboluna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” demişti.

Fanatik'teki habere göre; Aleksia Karutasu, Rumen basını için yaptığı açıklamalarda neden Türkiye Milli Takımı’nı seçtiğini şu ifadelerle açıkladı:

“Türkiye'yi seçtim çünkü insana her gün böyle fırsatlar sunulmuyor. Ayrıca, Türkiye'nin Romanya'dan çok daha fazla yarışmaya erişimi var. Romanya her zaman kalbimde kalacak. Romanya benim doğup büyüdüğüm ülke."

Aleksia Karutasu; Ajansspor'un haberine göre, Ocak 2024’ten itibaren Milli takımın formasını giyebilecek.