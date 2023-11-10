Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı

Filenin Sultanları 10 Kasım 2003'te bundan tam 20 yıl önce Japonya'da düzenlenen Dünya Kupası maçında İtalya ile karşı karşılaşıyordu.

Karşılaşmanın 3. Setinde Milli Takımımız’da antrenör Reşat Yazıcıoğlu bir anda mola istedi. Baş antrenörümüz Reşat Yazıcıoğulları'nın mola istediği anonsuyla birlikte Filenin Sultanları da tarihi bir ana imza attı.

Tüm takım bir araya toplandı ve saat 9'u beş geçe, Ay Yıldızlı kızlarımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde saygı duruşuna geçti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız açısından, hem de Türk voleybol tarihi açısından unutulmaz ve tüyleri diken diken eden o anlar ise kayıtlara böyle geçti.

O ANLAR UNUTULMAYACAK

10 Kasım 2003, saat 9'u 5 geçe alınan bu mola, hiçbir zaman unutulmayacak ve her zaman izleyenlerin gözlerini dolduracak anılar arasına adını altın harflerle yazdırdı.

TARİHİ MOLANIN PERDE ARKASI

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'nın o dönemki başantrenörü Reşat Yazıcıoğulları yıllar sonra tarihi anları şu şekilde anlattı:

Kaptan Özlem Özçelik ile konuştuk. Maçta böyle böyle bir şey düşünüyorum. O da çok iyi olacağını söyledi. Takım olarak her şeyi konuştuğumuz için olumlu olarak karşılandı. Maçta kenardan saat ile ilgili bilgi gelince ben molayı aldım.

Molada saygu duruşunda bulunduk. 7-8 binden fazla seyirci vardı. Hakem, rakip seyirci herkes bize bakıyor. Biz de en ufak bir kımıldama yok. Hakem düdüğü çalınca bitirdik anmayı bitirdik. Büyük bir alkış koptu.

Tabi insanlar anlayamadı. Maçtan sonra basın toplantısında olayı anlatınca büyük saygı ve takdir ile karşılandı. Bizim için hayatımızda unutulmayacak anlardan bir tanesi yerinde bir karardı.