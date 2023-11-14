Vargas'ın Çin'deki son hali herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medya ayağa kalktı

Milli Takım'da ve Fenerbahçe'de unutulmaz başarılara imza atan Melissa Vargas, Çin'e transfer olmuştu.

Sarı Lacivertliler'den transfer olduğu Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'ta da oynadığı karşılaşmalarda istatistikleri altüst eden Melissa Vargas'ın kulüpteki soyunma odası görüntüleri çok konuşuldu.

Videoyu izleyenler soyunma odasının bir bodrum katını andırdığını ifade ederken, görüntü sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Vargas'ın oldukça mutsuz olduğu yorumlarında bulunan sosyal medya kullanıcıları, milli yıldızın Fenerbahçe'den gittiği için pişman olduğunu söyledi.