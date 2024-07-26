Filenin Sultanları'ndaki skandalı açıkladı. İlkin yüzüne nasıl bakacak?

Voleybol Kadın A Milli Takımı'nda ilginç bir olay patladı Paris'te. Hem de olimpiyatta maçların başlamasından kısa süre önce.

Olimpiyat kadrosuna alınan ve takımla birlikte Paris'e giden Tuğba Şengün çok mutluydu. Heyecanlıydı.

Hatta gitmeden önce saçlarını uğur olsun diye boyatmış, heyecanını görüntülere de yansıtmıştı.

Paris'te Eyfel Kulesi'nin önünde poz verirken "Hazırım" diyordu.

Ancak ilginç bir gelişme de yaşanmıştı. Sakat olduğu belirtilerek kadroya alınmayan İlkin Aydın da son anda takımla birlikte Paris'e getirilmişti.

Ne oluyordu? Sakat olan bir oyuncu neden takımla birlikte Paris'teydi?

Soru skandal sayılabilecek bir kararla cevabını buldu.

Tuğba Şengün'e antrenman yaparken kadrodan çıkarıldığı bildirildi. Yerine İlkin Aydın alınmıştı.

Eminim; dünyası başına yıkılmıştır.

Eminim; onuru kırılmıştır.

Sadece kendisi mi? Ailesi, arkadaşları, tüm tanıdıkları. Kahrolmuşlardır.

Zaten kendisi de hemen eşyalarını toplamış. İlk uçakla İstanbul'a dönmek istediğini söylemiş.

Öyle ya... Dışlanmış birisi nasıl kalsın hala takımdaki arkadaşlarıyla.

Şimdi herkes kararı sorguluyor.

Kim aldı bunu? Türkiye Voleybol Federasyonu mu, yoksa başantrenör Daniele Santarelli mi?

Peki ne demişti Santarelli önde bir röportajında;

"Öncelikle iyi biri sonra da iyi bir koç olmak istiyorum. Bence bir oyuncuyu çağırıp bir haftadan sonra o oyuncuyu eve göndermek doğru değil. Bu 'Sana şu an ihtiyacım var. Sana artık ihtiyacım yok.' demek gibi."

Eee... Bu ne şimdi?

Ya da sosyal medyada iddia edildiği gibi Galatasaray lobisi mi girdi devreye...

Hangisi olursa olsun. Skandal bu. Ve büyük bir ayıp.

Ayrıca Tuğba hem daha tecrübeli, hem de olimpiyatı biliyor. Bundan önceki oyunlarda Milli Takım'ın en iyilerindendi.

Ne olacak şimdi? Tuğba'nın kırılan onuru ne olacak? İlkin onun yüzüne nasıl bakacak?