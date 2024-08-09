Filistin’in doğal gazına çökenler!

ABD Gazze açıklarına “yüzer liman” inşa ediyor!

Neymiş efendim, Gazze Şeridi’ne deniz yoluyla yardım ulaştırılacakmış!

Bu liman bal gibi de “işgal limanı”!

Filistin’in 1999’dan beri gasp edilen doğal gaz yataklarından elde edeceği hakkın “işgali”nin somutlaşmış hali!

ABD “işgal limanı”yla gerçekten Gazze’de açlık yüzünden ölen çocukları, salgın nedeniyle acı çeken Filistinlileri mi düşünüyor dersiniz?

ABD buranın inşası için 320 milyon dolar ayırdı!

İsrail’in senelerdir Filistin halkının gasp ettiği doğal gaz payına ortak olmak için inşa ettiler bu limanı!

Limanın korumasını İsrailli askerlerle beraber ABD askerleri yapıyor!

Liman nereye inşa edildi biliyor musunuz?

Keşfedilen gaz alanlarının dibine!

Bugünü anlamak için geçmişi iyi bilmek ve unutmamak gerekiyor!

Gelin geçmişe kısa bir yolculuk yapalım!

1999 yılında Gazze kıyılarına yakın doğal gaz rezervi keşfediliyor. Bulunan bu rezervlerin Doğu Akdeniz’in en önemli enerji alanları arasında yer aldığı ifade ediliyor!

Uzmanların aktardığına göre, doğal gaz Filistin’in enerji ihtiyacını 15 yıl karşılamanın yanı sıra gelir de sağlayacak boyutta!

2000 yılına gelindiğinde, British Gas bölgede iki kuyu açıyor, isimleri Gazze Marine 1 ve Gazze Marine 2.

Bu alanla ilgili yapılan anlaşma gereğince İngiliz şirkete yüzde 60, Lübnanlı şirkete yüzde 30, Filistinli yatırım fonuna ise sadece yüzde 10 pay verilecekti!

Ancak İsrail buna da karşı çıktı!

İsrail, Filistin’in doğal gazdan hiçbir hak almamasını istiyordu!

İsrail’e göre, buradan elde edilecek gelir terörü finanse etmek için kullanılacakmış!

İsrail, 1999’da Arafat ile BG arasında imzalanan sözleşmeyi geçersiz kılmak istiyordu!

Aradan geçen 12 yılda gaz sahası keşfedilmiş ancak daha gaz çıkarma işlemi gerçekleştirilmemişti!

İsrail bu süreçte Gazze’ye sürekli olarak gerçekleştirdiği saldırılarla doğal gaz sahalarının geliştirilmesini engellerken aynı zamanda Gazze’de yatırımcılar için güvenlik endişesi de yaratıyordu!

2015’e gelindiğinde ise, Filistin, Gazze Deniz gaz sahasının geliştirilmesi için British Gas gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında paylarını yüzde 10’dan 17,5’a çıkardı!

Hemen ne oldu biliyor musunuz?

British Gas 2016’da hisselerini Shell’e sattı!

British Gas, İsrail’in 17 yıllık baskısına daha fazla dayanamadı!

Tamı tamına 52 milyon dolar verdi Shell!

2 yıl sonra 2018’de ne oldu dersiniz?

Shell hiçbir gerekçe göstermeden Gazze gazına yönelik projeden çekildiğini açıkladı.

2021’de Mısır ile Filistin arasında bir mutabakat imzalandı. İsrail, Gazze’ye yönelik hava saldırıları arttırdı ve mutabakata katılmayarak anlaşmaya varılmasının önüne geçti!

16 Haziran 2023’e gelindiğinde, İsrail hükümeti, Mısır ve Filistin ile iş birliğine yönelik açıklama yaptı!

Açıklamadan sadece 4 ay sonra Hamas, İsrail’deki Re’im Müzik Festivali’ne saldırdı ve katliam gerçekleştirdi!

İsrail de bu saldırıyı bahane ederek Gazze’ye saldırılarını arttırdı!

Şu an Gazze’de can kaybı 40 bine gelmiş durumda!

Gazze’de 40 bin can katledildi!

Filistin doğal gaz rezervleriyle ilgili hak iddia edemeyecek konuma geldi!

ABD direkt olaya müdahil oldu ve büyük olasılık Gazze açıklarındaki doğal gazı, İsrail ile bölüşecek!

Nasıl ki Irak’ın petrolüne “demokrasi getiriyoruz” sözleriyle çöktülerse bugün de Filistin’in doğal gazına “insani yardım getiriyoruz” sözleriyle çöküyorlar!

Şimdi söyleyin bakalım Hamas gerçekten Filistin halkının özgürlüğü için mi çalışıyor?