Final yolu görünen diziler

atv’nin yeni dizisi ‘Can Borcu’, önceki akşam 5. bölümüyle ekrana geldi. Dizi, Total’de aldığı 3,28 reytingle 5., AB’de aldığı 2,02 reytingle 6. ve ABC’de aldığı 2,85 reytingle 6. oldu.Ebru Özkan, Bülent İnal, Mine Tugay ve Cüneyt Mete’nin başrolünde olduğu dizi için alınan sonuçlar hiç de iç açıcı değil. Kanal her an final kararı alabilir. İzleyici kitlesini kaybeden ve ekrana veda eden ‘Yalan’ ile ‘Yabani’den geriye kalan boşluğu değerlendiremedi. Kırmızı alarm veren ‘Can Borcu’ için final kaçınılmaz olacak.

Öte yandan atv’nin bir diğer dizisi ‘Zembelli’nin eğer günü değişmezse, bugün yarın final tarihi açıklanırsa şaşırmam. Çünkü Cuma akşamı 3. bölümüyle ekrana gelen dizi, Total’de aldığı 3,65 reytingle 9., AB’de aldığı 1,98 reytingle 13. ve ABC’de aldığı 2,63 reytingle 12. sırada yer aldı. Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi, hiç de gelecek için umut vermiyor. Bakalım, ilerleyen günlerde neler olacak? Takipteyim.

Işın Karaca’dan ‘Yanmışsın’

Işın Karaca, yeni şarkısı ‘Yanmışsın’ı Işın Karaca Music Production etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Bade Derinöz’e ait şarkının düzenlemesini Can Yapıcıoğlu yapmış. Oldukça enerjik olan şarkı, hayal kırıklığı ve ihanetle biten bir ilişkiyi anlatıyor. Etkileyici sözleriyle dikkat çeken ‘Yanmışsın’da gerçekleri fark etmenin acısıyla ortaya çıkan yalnızlık hissi göze çarpıyor.

Işın Karaca, yine hoş bir çalışmaya imzasını atmış. Dinleyeni bol olsun.

Gelecek Zamanın Süregelen Hikâyesi

Angelica Mesiti’nin ‘Gelecek Zamanın Süregelen Hikâyesi’ adlı kişisel sergisi, Beyoğlu’ndaki Arter’de açıldı.

Küratörlüğünü Nilüfer Şaşmazer’in üstlendiği sergi, Angelica Mesiti’nin bir yağmur fırtınası sesinin on bir icracı tarafından el hareketleri ve beden perküsyonuyla canlandırıldığı performans videosu ile fosilleşmiş yağmur damlalarının fotoğraflarından oluşan baskı serisini bir araya getiriyor. Sanatçının bir okul bahçesinde tanık olduğu ve genellikle yaratıcı drama çalışmalarında faydalanılan bir oyundan esinle ürettiği siyah beyaz videoda, bir grup genç ellerini ovuşturma, alkışlama, avuçlarını birbirine sürtme, uyluklarına vurma ve parmak şıklatma gibi jestlerle yağmurun çiseleme ve sağanak arasında değişen ritmini taklit ediyor.

Sergi, Pazartesi hariç haftanın diğer günleri Arter’in -1. kat galerisinde ziyaret edilebilir.