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Türkiye'nin onay vereceği tarih belli oldu. Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair çarpıcı iddia

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre Türkiye, Finlandiya’nın NATO üyeliğini önümüzdeki ay onaylayabilir.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 22:40
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Finlandiyanın NATO üyeliği için Türkiyenin onay vereceği tarih belli iddiası

Türkiye'nin onay vereceği tarih belli oldu. Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair çarpıcı iddia
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İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynaklar, Erdoğan’ın Finlandiya’nın attığı güvenlik adımlarının ‘yeterli olduğu sonucuna varmaya yakın olduğunu’ söyledi.

Bloomberg Türkiye'nin, Finlandiya’nın NATO üyeliğini önümüzdeki ay onaylayabileceğini iddia etti.

MART ÖNCESİNDE AÇIKLANABİLİR

Kaynakların aktardığına göre üyelik kabulü, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, Meclis’in mart ortasında vereceği aradan önce duyurulabilir.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, dün şunları demişti:

“Türkiye’nin dile getirdiği endişeleri giderdik. Onaylamak iki ülkeye, Türkiye ve Macaristan’a kalmış. Bir an önce başvurularımızı onaylamalarını bekliyoruz.”

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ulvi
3.02.2023 22:45
rahip bronson yükleniyor.  
 
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