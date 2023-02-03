Türkiye'nin onay vereceği tarih belli oldu. Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair çarpıcı iddia

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynaklar, Erdoğan’ın Finlandiya’nın attığı güvenlik adımlarının ‘yeterli olduğu sonucuna varmaya yakın olduğunu’ söyledi.

Bloomberg Türkiye'nin, Finlandiya’nın NATO üyeliğini önümüzdeki ay onaylayabileceğini iddia etti.

MART ÖNCESİNDE AÇIKLANABİLİR

Kaynakların aktardığına göre üyelik kabulü, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, Meclis’in mart ortasında vereceği aradan önce duyurulabilir.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, dün şunları demişti:

“Türkiye’nin dile getirdiği endişeleri giderdik. Onaylamak iki ülkeye, Türkiye ve Macaristan’a kalmış. Bir an önce başvurularımızı onaylamalarını bekliyoruz.”