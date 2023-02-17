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Finlandiya’dan İsveç’e NATO resti

Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinisto, Türkiye’nin ülkesine "Evet" demesi durumunda Finlandiya’nın İsveç olmadan NATO üyesi olabileceğini ifade etti.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 16:40
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Finlandiya Devlet Başkanı'ndan İsveç’e NATO resti

Finlandiya’dan İsveç’e NATO resti
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Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinisto, bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin NATO üyeliğiyle ilgili sürecin Türkiye'nin elinde olduğunu söyledi.

Finlandiya Parlamentosu'nun NATO'nun kurucu anlaşmalarını 28 Şubat'ta onaylayacağını duyurmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Niinisto, “Bu bizim isteğimizin bir ifadesi. Türkiye'nin bizim bu isteğimize dair yaklaşımı tamamen Türkiye'nin elinde” ifadelerini kullandı.

Niinisto, Türkiye'nin bu yönde bir karar alması halinde Finlandiya'nın İsveç olmadan NATO üyesi olabileceğini ifade ederek “Adaylık başvurumuzu çekemeyiz ve bunu yapmak istemiyoruz” diye konuştu.

Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için yaptığı başvuruyu henüz onaylamadı. İsveç'teki Kur'an yakma provokasyonu sonrasında iki ülkeyle yürütülen görüşmeler durmuştu ancak Ankara'dan, sadece Finlandiya'nın üyeliğine onay verilebileceği yönünde açıklamalar gelmişti.

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