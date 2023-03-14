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Galatasaray'da flaş Firmino gelişmesi. İngiliz gazeteci açıkladı

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Kırmızılıların gündeminde olan Roberto Firmino için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 15:06
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Firmino için flaş gelişme

Galatasaray'da flaş Firmino gelişmesi. İngiliz gazeteci açıkladı
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Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam eden Galatasaray, yıldız transferlerini sürdürmek istiyor. 

ÖNEMLİ OPSİYON KONUMUNDA
Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un isteği üzerine Liverpool'lu Roberto Firmino'yu gündemine almıştı.
Brezilyalı yıldız Firmino konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. 
Team Talk'ın haberine göre Galatasaray, Firmino için önemli bir opsiyon durumunda olduğunu iddia etti.
İngiliz gazeteci Ben Jacobs, "Galatasaray'ın bu transferi bitirme konusunda Firmino'ya yoğun baskı uyguladığını biliyorum. Firmino, İtalya veya İspanya'ya gidip, kadrodaki birden fazla yıldız isimden biri olmak yerine Galatasaray'a gidip takımın yıldızı olmayı seçebilir. Galatasaray'ın burada bir şansı olabilir" dedi.

15 GOLE ETKİ ETTİ
31 yaşındaki oyuncu bu sezon İngiltere'de 28 maça çıktı.
Firmino bu karşılaşmalarda 10 gol attı ve 5 de asistle oynadı.

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