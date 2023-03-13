﻿Galatasaray'ın istediği Firmino ile ilgili flaş gelişme

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Liverpool'un Brezilyalı golcüsü Roberto Firmino'nun yeni takımının belli olduğu ileri sürüldü.

İngiltere'nin Mirror gazetesi Liverpool'dan ayrılma kararı alan 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın, Amerika Birleşik Devletleri ekiplerinden St. Louis City SC'ye transfer olacağını yazdı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Firmino'ya çok sayıda teklif geldiğini belirten gazete ABD takımının transferi bitirmek üzere olduğunu da vurguladı.

8 yıldır Liverpool'da forma giyen Firmino, sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı. Galatasaraylı yöneticilerin de Firmino için harekete geçtikleri belirtilmişti.