First Lady açıkladı: Ailem Gazze’de mahsur kaldı

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un eşi Nadir El-Nakla’nın da ailesinin Gazze’de mahsur kaldığı öğrenildi.

First Lady açıkladı: Ailem Gazze’de mahsur kaldı

Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından çatışmalar şiddetlendi.

Binlerce insan ölürken dün gece İskoçya’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf’un eşi Nadir El-Nakla, BBC’ye açıklamalarda bulundu.

El-Nakla, ebeveynleri Elizabeth ve Macid El-Nakla’nın olaylar başladığında Gazze’de bulunduğunu ve Gazze’de mahsur kaldıklarını söyledi.

Ailesiyle konuştuğunu ve İsrail’in hava saldırıları sonrasında ailelerinin korku içinde yaşamlarına devam ettiğini belirten El-Nakla, “Bir kabus içindeyim. Sürekli orada öleceklerini düşünüyorum” dedi

Geçen hafta Gazze’ye akrabalarını görmeye gittiğini söyleyen El-Naklas, “Ailem Gazze’de doktor olan kardeşimi ve yaşlı akrabalarını görmek için geçen hafta gitti. Kendilerini Hamas’ın saldırısı sonrasında orada mahsur kalmış bir şekilde buldular” dedi.

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