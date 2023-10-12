Türkiye'nin yakından tanıdığı isim İsrail'i Gazze’de bekleyen tehlikeyi açıkladı. ‘Ağır bir bedeli olabilir’

İsrail ile HAMAS arasında devam eden ve her geçen gün şiddetlenen savaşın bütün Orta Doğu’ya sıçramasından korkuluyor.

Savaşta iki tarafın da kayıpları artarken, şehirler adeta hayalet şehre döndü. Yaralı sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor.

Bir dönem ABD Savunma Bakanlığı da yapan ve CIA’nın direktörü olarak üst düzey görevlerde bulunan Leon Panetta da savaşla ilgili ABD basınına konuştu.

'KARA SALDIRISI DAHA BÜYÜK BİR SAVAŞI TETİKLEYEBİLİR'

Bloomberg’e konuşan Panetta, İsrail ordusunun Gazze’ye yapacağı kara harekâtının olası senaryoları üzerinde durdu.

Panetta, “İsrail’in kara operasyonunda her ev ile savaşmak gerekecek. Kara harekâtının tehlikeleri bulunuyor. Burada sorun şu ki Gazze’ye girdiğinizde evden eve savaşmanız gerekecek ve sonunda bunun da ağır bir bedeli olabilir. Ama öbür tarafta duruma bakınca, İsrail’in Gazze’de Hamas’ı ezmek gerektiğine yönelik bir karar verdiği açıkça ortada” dedi.

Panetta, İsrail’in Gazze’ye olası bir kara saldırısının bölgede çok daha büyük bir savaşı tetikleyebileceğini de belirtti.

FELLUCE BENZETMESİ

Başka bir ABD’li yetkili ise İsrail’in Gazze saldırısının 2004’te Irak’taki Felluce’de yaşananları anımsatabileceğine dikkat çekti.

Gazze’de komşu ülkelerin destek vermesi durumunda Gazze’deki direnişin çok daha uzun sürebileceği de belirtildi.

İsrail henüz resmi olarak Gazze’ye asker gönderme kararını açıklamamış olsa da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çok sert bir misilleme yapılacağını duyurmuştu. İsrail’in karadan, denizden ve havadan saldırması planlanıyor. ABD medyasındaki haberlerde Gazze’de iki milyon insanın yaşadığı belirtilirken alanın Washington’ın iki katı büyüklükte olduğu da hatırlatıldı.