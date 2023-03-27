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Trabzonspor'da görev dağılımı gerçekleşti

Bordo-mavili ekipte Ertuğrul Doğan'ın başkanlık görevine gelmesinden sonra görev dağılımı yapıldı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 17:57
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Fırtına görev dağılımını yaptı

Trabzonspor'da görev dağılımı gerçekleşti
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Trabzonspor'da Olağanüstü Genel Kurulu’nda seçilen yönetim kurulumuzda görev dağılımı gerçekleştirdi.

İnternet sitesinden yapılan açıklamada görev dağılımı şu şekilde;

Ertuğrul DOĞAN
BAŞKAN

Zeyyat KAFKAS
ASBAŞKAN

Serkan KILIÇ
BAŞKAN YRD. YATIRIMLAR VE PROJELER

Ali Haydar GEDİKLİ
BAŞKAN YRD. YATIRIMLAR VE PROJELER

Faruk HACIHALİLOĞLU
BAŞKAN YRD. YATIRIMLAR VE PROJELER

Nevzat KAYA
BAŞKAN YRD. YATIRIMLAR VE PROJELER

Taner Fikret SARAL
BAŞKAN YRD. YATIRIMLAR VE PROJELER

Yahya KARAHASAN
BAŞKAN YRD. DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU

Kemal ERTÜRK
GENEL SEKRETER VE HUKUK İŞ. SOR.

Sami KARAMAN
GENEL SAYMAN

Ahmet BEŞİR
SAĞLIK KURULU BAŞKANI

İbrahim ŞAHİNKAYA
PAZARLAMA VE STRATEJİ

Derviş KÖZ
GENEL SEKRETER YARDIMCISI AMATÖR BRANŞLAR SORUMLUSU

Coşkun ÖZTÜRK
TESİSLER İNŞAAT VE STADYUM SORUMLUSU

Birhan Emre YAZICI
PROJE VE SPONSORLUKLAR

Ceyhun ESKİCİ
İDARİ İŞLER

Hüseyin EKŞİ
TESİSLER VE STAD YARDIMCISI

İmdat YILMAZ
YURTDIŞI ORGANİZASYON

Fatih SOLAK
TİCARİ ÜRÜNLER

Selim Burak ÖZDEMİR
HUKUK İŞLER YARDIMCISI

Mustafa ATMACA
MALİ SAYMAN YARDIMCISI

Ali BEYAZLI
AMATÖR BRANŞLAR YARDIMCISI

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