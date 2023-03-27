Trabzonspor'da görev dağılımı gerçekleşti

Trabzonspor'da Olağanüstü Genel Kurulu’nda seçilen yönetim kurulumuzda görev dağılımı gerçekleştirdi.
İnternet sitesinden yapılan açıklamada görev dağılımı şu şekilde;
Ertuğrul DOĞAN
BAŞKAN
Zeyyat KAFKAS
ASBAŞKAN
Serkan KILIÇ
BAŞKAN YRD. YATIRIMLAR VE PROJELER
Ali Haydar GEDİKLİ
BAŞKAN YRD. YATIRIMLAR VE PROJELER
Faruk HACIHALİLOĞLU
BAŞKAN YRD. YATIRIMLAR VE PROJELER
Nevzat KAYA
BAŞKAN YRD. YATIRIMLAR VE PROJELER
Taner Fikret SARAL
BAŞKAN YRD. YATIRIMLAR VE PROJELER
Yahya KARAHASAN
BAŞKAN YRD. DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU
Kemal ERTÜRK
GENEL SEKRETER VE HUKUK İŞ. SOR.
Sami KARAMAN
GENEL SAYMAN
Ahmet BEŞİR
SAĞLIK KURULU BAŞKANI
İbrahim ŞAHİNKAYA
PAZARLAMA VE STRATEJİ
Derviş KÖZ
GENEL SEKRETER YARDIMCISI AMATÖR BRANŞLAR SORUMLUSU
Coşkun ÖZTÜRK
TESİSLER İNŞAAT VE STADYUM SORUMLUSU
Birhan Emre YAZICI
PROJE VE SPONSORLUKLAR
Ceyhun ESKİCİ
İDARİ İŞLER
Hüseyin EKŞİ
TESİSLER VE STAD YARDIMCISI
İmdat YILMAZ
YURTDIŞI ORGANİZASYON
Fatih SOLAK
TİCARİ ÜRÜNLER
Selim Burak ÖZDEMİR
HUKUK İŞLER YARDIMCISI
Mustafa ATMACA
MALİ SAYMAN YARDIMCISI
Ali BEYAZLI
AMATÖR BRANŞLAR YARDIMCISI