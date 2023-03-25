Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurul izlenimleri

Aslında son şampiyon Trabzonspor Kulübü için önemli bir dönemin başlangıcıydı.

Alacaklılar kapıda bekliyordu. Özellikle futbolcu menajerleri adeta sırtını çevirmiş, yeni yönetimi bekliyordu.

Yerli, yabancı oyuncuların ve menajerlik şirketlerinin yaklaşık 45 milyon liralık alacakları en sıcak para ihtiyacı olarak neredeyse başı çekiyordu. Çünkü; Trabzonspor UEFA, FIFA ve CAS'dan bu konularda karşı karşıya gelmek istemiyordu.

Neden? Adamlar kılıçları çekmiş ceza kesmek ve tahsil etmek için sanki pusuda bekliyordu.

Bu çerçeve de, bu sabah Trabzonspor'un ilk teknik adamının ismini taşıyan, Trabzon Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılan ve yarında aynı yerde sandık başına gidilecek Olağanüstü Genel Kurul, yaklaşık 400 kongre üyesinin katılımıyla başladı.

Bu salon öyle kongreler gördü ki, hıncahınç doluydu. Liste tek olunca böyle boş kaldı.

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Tek listenin olması, haliyle genel kurulun sessiz, sakin ve heyecansız başlamasına sebep oldu diyebilirim.

Genel kurula renk katan tek hareket; Yıllardır faal durumda olan Trabzon-Spor Platformu'ndan geldi.

Görüşmelerde; Trabzonspor'un son yönetiminin, hesaplarının kabulü ve ibra oylamasının Aralık-2023 kongresine geri bırakılması konusunda, hesapların tam oluşmadığı gerekçesiyle bir önerge verdi.

Bu platformun genel sekreteri Levent Sekban ve beş üyesi: Muhammed Başkan, Recep Bakırtaş, Harun Özdemir, Aydın İskender ve Deniz Erçin, Bağımsız Trabzonspor Yönetim Kurulu Asıl Üye adayları olarak "Sahada, kasada, masada, güçlü bir Trabzonspor için aday olduk" sloganıyla yola çıkan isimler oldu.

Trabzonspor'un kongre üyelerine çağrı yaparak; yarın (pazar) beyaz listeye, başına sadece Ertuğrul Doğan'ın adının yazılmasını, altına da 6 kişiden oluşan kendi isimlerinin yazılmasını istediler. Bu girişimlerini watsapp gruplarından da paylaştılar. Bu yeni bir liste teklifi mi? Yoksa bir listeyi delme girişimi mi? Bu her türlü fikire açık bir girişim ama en azından sönük geçen genel kurul da, çok zor bir ihtimal de olsa bu liste girişimi, güne hareket getiren bir seçim varyasyonu olarak bir köşeye oturtulabilir.

Bireysel yönetim kurulu üyesi olmaya çalışmalarına, bu kongre üyelerinin veya başkalarının her düşüncesine saygı duymalı ve saygı göstermeliyiz. Konuşma, duygu, düşünce ve eleştirilerini, eteğindeki taşları dökme günü bugündür, yeride burasıdır.

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Doğrudur; Bordo Mavili kulübün geleceği açısından önemli bir döneme girilecek. Tek aday olmasına kimse yorum yapmıyor, yapamaz da niye? Aday çıktı da, divan kurulu kabul mü etmedi?

Niye aday çıkmadı? Çünkü kulübün borcu 3 Milyar Liraya dayandı. Ondan olabilir mi acaba?

Salonun protokol kısmında gözüme çarpanlar, yeni yönetim kurulu listesindeki isimlerin yanısıra , Trabzonspor'un kurucularından; hayatta olan iki kişiden biri olan Nizamettin Algan, eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman ve Ahmet Ağaoğlu ve de tek başkan adayı Ertuğrul Doğan oldu.

Günün son bölümündeki ibra oylamasında, 10 kişilik bir grup son yönetimi ibra etmezken, geri kalan çoğunluk yönetimi ibra ederek, belkide haklı, haksız bir sıkıntıyı önledi.

Yarın(pazar) sadece, son başkan Ahmet Ağaoğlu ile tek başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın kürsüde yapacakları konuşmalarından sonra, sandığa gidip oy vermek kaldı.

Asıl icraat; seçilecek yeni yönetim kurulunun yapacakları görev dağılımından sonra, kulübü ilk etapda dar boğazdan çıkarmaları olacak. Nasıl olacak? Neyle olacak? Hangi düşüncelerle hayata geçirilecek? Bekleyip birlikte göreceğiz.

Yeni gelecek yönetim sanırım aynı uçuk pcu konusunda dış transfer denemez. Deneyipte farklı sonuçlar beklemez. Sorunların üstesinden gelmek adına, maliyeti düşük, getirisi büyük yerli oyuncuların yanısıra, yenilikçi, yapıcı, üretken ve projeci fikirlerin hemen hayata geçirilmesi gerekiyor.

Yoksa sıkıntı büyür.