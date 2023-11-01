Yıllarca Almanya’da yaşayan ünlülerin Menajeri ve “Avrupa Show” program yapımcısı ve sunucusu Halil Babür’ün “Fırtınada Gençliğim” kitabı, Uludaz Yayınları tarafından çıkarak raflarda yerini aldı. Emeğe, müziğe ve kültüre önem veren Babür, girişken, sempatik, pozitif ve sevilen bir kişilik. Henüz 13 yaşındayken Bingöl’den İstanbul’a ve ardından da Almanya’ya gurbetin yolunu tutmuş. Küçük yaşlarda omuzlarına aldığı sorumlulukla hayat mücadelesini vermeye başlayacaktır. Çetin ve zor bir hayat mücadelesinin içerisinde kendini bulan Babür’ün azmi başarılarla taçlanıyor yıllar geçtikçe… Her ne kadar acı ve dramlarla dolu bir geçmişe tanıklık etse de pes etmeyip başarı basamaklarını da hızla tırmanacaktır… Yetenekli ve girişken kişiliğiyle kendini sanat ve müzik dünyasında bulur. Halil Babür “Avrupa Show”programıyla, 25 yıl boyunca ünlüleri gurbetçilerle buluşturmak adına Türkiye ile Almanya arasında mükemmel bir köprü kurar. Babür, “Avrupa Show” ve “Gurbet mi Sıla mı?” adlı programlarla birçok özel televizyonlarda yapımcılık ve sunuculuk yapmaktadır.

Hemen hemen her okuyucu, gerçek hayat hikâyelerinden derlenen Fırtınada Gençliğim kitabında kendini bulabilecek. Sadece dramatik, acı başarı ve gerçek hayat hikâyelerinden ibaret değil elbette, aynı zamanda hem kültür hem de halk arasında bir bağ kurmanın öyküsüdür Fırtınada Gençliğim eseri. Eser baskıdan çıkar çıkmaz, ulusal, yerel, dijital, yazılı ve görsel birçok Türkiye ve Almanya medyasında büyük ilgi gördü.

Kitabın içeriği birçok hikâyeden oluşmaktadır. Yıllar önce Bingöl dağlarında, Babür’ün dayısı kar fırtınasının altında kalıp donarak ölmüştür. Babür kitabında, annesinin askeriyenin verdiği destekle dört ay boyunca dağlarda, karı tırnaklarıyla eşeleyerek kardeşini nasıl aradığını ve yaşanılan o dramatik acı dolu olayı da kitabında yer vermiş. Hayatı dram ve acılarla dolu olan Babür, canından çok sevdiği oğlunu kaybederek acının en büyüğünü yaşar. Yıllarca evlat acısıyla nasıl yanıp tutuştuğunu da kitabında yer veriyor. Yıllar sonra ülkemizde Ahmet Kaya’ya yaptıkları haksızlığı itiraf edip pişmanlıklarını dile getirseler de maalesef “iki gözümü” geri getiremeyecektir. Babür, Fırtınada Gençliğim kitabında Ahmet Kaya’ya da yer vermiş…

Gerçek hayat kesitlerin yer aldığı kitap, hem ünlülerden hem de halk tarafından büyük ilgi görüyor. Öyle ki, sosyal medyada videolu destekler çığı gibi büyürken, ülkemizde ve Avrupa’dan da Babür’e binlerce tebrik mesajları geliyor. Babür, uzun yıllardır insanların gönlüne ektiği sevgi ve dostluk tohumlarının şimdi de meyvelerini topluyor. İnsana değer vermek, insan odaklı olmanın en güzel örneğidir Halil Babür.