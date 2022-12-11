İstanbul'u lodos vurdu. Caddebostan Sahili’ni kırmızı yosun kapladı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak olan fırtına için sarı ve turuncu kodla uyarıda bulunmuştu.

Lodos Anadolu Yakası’ndan etkisini gösterdi. Kadıköy Caddebostan Sahili yine kırmızı yosunlarla kaplandı.

Şiddetli dalgalarla birlikte sahile vuran kırmızı renkli yosunların sahildeki kayalıkları ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü.

BURSA’DA DA LODOS ETKİSİ

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle devrilen ağaç, bir otomobile zarar verdi. Davutkadı Mahallesi İncirli Caddesi'nde rüzgar nedeniyle bir ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı. Olay nedeniyle otomobilde hasar oluştu.