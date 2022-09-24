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Filenin Sultanları Tayland karşısında

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında bugün Tayland ile karşılaşacak.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 09:48
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FIVB Dünya Şampiyonası'nda Filenin Sultanları ilk maçını Tayland ile oynayacak

Filenin Sultanları Tayland karşısında
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde 24 takımın katılımıyla Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada milliler, B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek.

A Milli Takım, gruptaki ilk maçını Hollanda'nın Arnhem şehrinde TSİ 14.00'te Tayland ile yapacak. Türkiye, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak. 

TÜRKİYE'NİN KADROSU
Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki milli takımın 14 kişilik kadrosunda Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha İsmailoğlu, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Simge Aköz ve Aylin Acar yer alıyor.

Dünya Şampiyonası'nda gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek.

İkinci etap karşılaşmaları 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final müsabakaları 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı finaller ise 13 Ekim'de oynanacak.

Organizasyon, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.

Türkiye'nin B Grubu'ndaki maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

14.00 Türkiye-Tayland

27 Eylül Salı:

15.00 Türkiye-Güney Kore

28 Eylül Çarşamba:

18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

29 Eylül Perşembe:

18.30 Türkiye-Hırvatistan

1 Ekim Cumartesi:

21.30 Türkiye-Polonya

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