Asgari ücret arttı, zam yağmuru başladı: Aynı gün etiketleri değiştirdiler

Milyonlarca insanın beklediği asgari ücret Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 bin 506 lira olarak açıklandı. Asgari ücretteki artışın ardından zincir marketler zam yağmuruna başladı.

Marketlerde eski ve yeni fiyatların karşılaştırıldığı fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

AYNI GÜN ETİKETLERİ DEĞİŞTİRDİLER

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda temel gıdadan temizliğe kadar onlarca ürüne zam geldiği görülüyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Marketlerde çalışan kişilerin ürünlerin yeni ve eski fiyatlarını karşılaştırdığı fotoğraflar sosyal medyada birçok kişinin tepkisini çekti.