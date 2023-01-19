Marketlerde süte alarm takıldı. Peynirde de dilim dönemi. Enflasyon düştü yalanı ortaya çıktı

Oda TV'nin yayınladığı habere göre,

Gıda fiyatları başta olmak üzere birçok üründe fiyatların artması sonrası marketlerde başta bebek maması olmak üzere bazı ürünlere alarm takılmıştı. Marketlerde uygulanan ekstra güvenlik önlemlerinin süt için de uygulanmaya başlandığı görüldü. Üreticilerin zarar etmesi nedeniyle hayvanlarını kesime göndermesi nedeniyle süt fiyatlarındaki artış, enflasyonun da etkisiyle tavan yapmıştı. Yüksek fiyat artışları nedeniyle marketlerde sütlere alarm takılması vatandaşlarda büyük şaşkınlığa neden oldu.

PEYNİRDE DİLİM DÖNEMİ BAŞLADI

Marketlerde UHT sütlerin litresi 22-27 TL arasında değişen fiyatlarla satılırken, pastörize sütler ise 35-40 TL'lik fiyat aralıkları ile satılıyor. Süte çip takılırken, yine bir dönem fiyatı et ile yarışan peynirde ise dilim dönemi başladı. Sosyal medya paylaşımlarında bazı zincir marketlerin “dilim işi” peynir satışına başladığı görüldü. Bir zincir markette kilogramı 169.50 TL olan tulum peynirinin, 35-40 gramlık dilimler halinde, dilimi 5-10 TL arasında değişen fiyatla satıldığı görülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak-Kasım 2022 döneminde inek peyniri üretimi yüzde 4.8 azalırken, toplanan süt miktarı ise yüzde 3.2 azaldı.