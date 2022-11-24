Fiyatlar nasıl değişecek? Resmi Gazete’de yayımlandı: Sıfır otomobilde matrah düzenlemesi erken geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sıfır otomobillerde matrah düzenlemesinin, 1 Aralık’ta yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Matrah düzenlemesine yönelik ilk kez önceden tarih verilmesi sektörde şaşkınlık yaratmıştı.

Otomotivciler, Nebati’nin açıklamasının ardından dün piyasada satışların durma noktasına geldiğini, ayrıca fırsatçılara da gün doğduğunu söylemişti.

Yeni oranlar Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.

Otomotiv veri merkezi EBS Danışmanlık’tan Erol Şahin’in aktardığına göre matrah yüzde 40 ile yüzde 75 arasında artırılırken fiyatlara yansıması yüzde 5,5 ile yüzde 19 arasında değişiyor.

Şahin’i alıntılayan otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci de fiyatların sadece 595 bin TL ve altındaki araçlarda yüzde 5,5 ile yüzde 19 arasında indiğini söyledi. Özpeynirci indirimleri “Kasım ayı zamları kadar” diye yorumladı.

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