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İndirim beklerken otomobil fiyatlarına zam geldi. Hangi araba ne kadar oldu?

Herkes indirim bekliyordu ama hayal oldu. ÖTV indirimi ve matrah düzenlemesi nedeniyle indirim beklenen araç fiyatlarına zam geldi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 09:44
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Türk gençlerinin araba alması artık hayal oldu indirim yerine zam geldi

İndirim beklerken otomobil fiyatlarına zam geldi. Hangi araba ne kadar oldu?
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Otomobile indirim gelecek tartışmasına 'zam' son noktayı koydu. Fiyatlar ineceğine zamlandı. Otomobil fiyatlarına gelen fahiş zamlar ile birlikte vatandaşlar, zor duruma düştü. Otomobil almayı düşünenlerin, uzun süredir beklentisi ise ÖTV indirimi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, matrah düzenlemesi üzerine çalıştıklarını bildirerek, “ÖTV indirimi gündemimizde yok, matrah artırımıyla ilgili çalışıyoruz” şeklinde konuşmuştu.

Otomobil yazarı Emre Özpeynirci’nin açıklamaları ise otomobil fiyatlarında indirim bekleyenleri üzdü. Özpeynirci, “Bakan Nebati’nin açıklamaları herkesi matrah beklentisine sokarken kasımda zamlar devam ediyor Birçok modele bugün kasım ayının ikinci zamları geldi” şeklinde konuşarak zamlanan araçları tek tek sıraladı.

İşte kasım ayında zamlanan araçların listesi ve zam oranları şu şekilde:

RENAULT

Clio yüzde 3,7-4,2

Taliant yüzde 3,3-10,9

Captur yüzde 4,3-11,5

Megane yüzde 2,7-4,5

Express Van yüzde 5,6

FIAT

Kasım ayının ilk günlerinden bu zamana Fiat Egea Sedan yüzde 1,7-9.9 arası, Fiat Egea Cross yüzde 1,6-3,3 arası zamlandı. En ucuz Egea’nın fiyatı 402 bin 900 liradan başlıyor.

BMV

Tüm modelleri yüzde 4 şeklinde artış gösterdi.

CITROEN

C3 yüzde 0-5

C3 Aircross yüzde 4,3-4,9

C4 yüzde 5,6-6,7

C5 yüzde 4,9-5,5

VOLKSWAGEN TİCARİ

Caddy yüzde 2,5

Caddy Cargo yüzde 3-3,1

DACİA

Sandero yüzde 6,2

Sandero Stepway yüzde 5,9-6,5

Duster yüzde 5,4-7,2

OPEL

Opel Corsa yüzde 0-3,5

Astra yüzde 2,7-3,7

Crossland yüzde 3,9-6,3

Mokka yüzde 4,3-6,3

Grandland yüzde 2,3-4,6

Insignia yüzde 5

Combo yüzde 5,9-6

PEUGEOT

208 yüzde 3-4,8

2008 yüzde 2,2-3,7

308 yüzde 3-3,1

3008 yüzde 6,1-7,2

5008 yüzde 4

Rifter yüzde 5,2-6,3

Özpeynirci, fiyatları sıralarken, “Mercedes fiyatları da aynı şekilde zamlandı. C Serisi donanım değişiklikleriyle beraber yüzde 6.1, geri kalan modeller ortalama yüzde 3.1 olarak zamlandı” açıklamasında bulundu.

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