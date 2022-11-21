İndirim beklerken otomobil fiyatlarına zam geldi. Hangi araba ne kadar oldu?

Otomobile indirim gelecek tartışmasına 'zam' son noktayı koydu. Fiyatlar ineceğine zamlandı. Otomobil fiyatlarına gelen fahiş zamlar ile birlikte vatandaşlar, zor duruma düştü. Otomobil almayı düşünenlerin, uzun süredir beklentisi ise ÖTV indirimi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, matrah düzenlemesi üzerine çalıştıklarını bildirerek, “ÖTV indirimi gündemimizde yok, matrah artırımıyla ilgili çalışıyoruz” şeklinde konuşmuştu.
Otomobil yazarı Emre Özpeynirci’nin açıklamaları ise otomobil fiyatlarında indirim bekleyenleri üzdü. Özpeynirci, “Bakan Nebati’nin açıklamaları herkesi matrah beklentisine sokarken kasımda zamlar devam ediyor Birçok modele bugün kasım ayının ikinci zamları geldi” şeklinde konuşarak zamlanan araçları tek tek sıraladı.
İşte kasım ayında zamlanan araçların listesi ve zam oranları şu şekilde:
RENAULT
Clio yüzde 3,7-4,2
Taliant yüzde 3,3-10,9
Captur yüzde 4,3-11,5
Megane yüzde 2,7-4,5
Express Van yüzde 5,6
FIAT
Kasım ayının ilk günlerinden bu zamana Fiat Egea Sedan yüzde 1,7-9.9 arası, Fiat Egea Cross yüzde 1,6-3,3 arası zamlandı. En ucuz Egea’nın fiyatı 402 bin 900 liradan başlıyor.
BMV
Tüm modelleri yüzde 4 şeklinde artış gösterdi.
CITROEN
C3 yüzde 0-5
C3 Aircross yüzde 4,3-4,9
C4 yüzde 5,6-6,7
C5 yüzde 4,9-5,5
VOLKSWAGEN TİCARİ
Caddy yüzde 2,5
Caddy Cargo yüzde 3-3,1
DACİA
Sandero yüzde 6,2
Sandero Stepway yüzde 5,9-6,5
Duster yüzde 5,4-7,2
OPEL
Opel Corsa yüzde 0-3,5
Astra yüzde 2,7-3,7
Crossland yüzde 3,9-6,3
Mokka yüzde 4,3-6,3
Grandland yüzde 2,3-4,6
Insignia yüzde 5
Combo yüzde 5,9-6
PEUGEOT
208 yüzde 3-4,8
2008 yüzde 2,2-3,7
308 yüzde 3-3,1
3008 yüzde 6,1-7,2
5008 yüzde 4
Rifter yüzde 5,2-6,3
Özpeynirci, fiyatları sıralarken, “Mercedes fiyatları da aynı şekilde zamlandı. C Serisi donanım değişiklikleriyle beraber yüzde 6.1, geri kalan modeller ortalama yüzde 3.1 olarak zamlandı” açıklamasında bulundu.
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