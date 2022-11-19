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Bakan Nebati açıkladı. Otomobil satışında matrah düzenlemesinin tarihi belli oldu

Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği matrah düzenlemesinde tarih belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini, uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 21:05
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Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği açıklama geldi. O tarih açıklandı

Bakan Nebati açıkladı. Otomobil satışında matrah düzenlemesinin tarihi belli oldu
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya geldi. OYDER Başkanı Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı görüşmede sektöre ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, otomobildeki matrah düzenlemesi de gündeme geldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakan Nebati, görüşme sırasında otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini ifade etti.

"KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE ELE ALDIK"

Nebati, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda ise, "İstişare odaklı görüş ve önerilerin yanı sıra devreye aldığımız uygulamaların çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati daha önce yaptığı açıklamada da ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını, matrah tarafında düzenleme yapılacağını açıklamıştı.

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