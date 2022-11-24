Otomobil alacaklar dikkat. Kar topu gibi eriyecek elinizi çabuk tutun

Sıfır otomobillerde matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenleme, satılan araçların yaklaşık yüzde 30’unu etkiliyor. Fiyat artışları nedeniyle satılan her 10 araçtan dokuzu yüzde 80’lik yüksek ÖTV dilimine girdi.



“EN FAZLA ÜÇ AY”

Matrah artışıyla bazı araçlar tekrar yüzde 50 ve 60’lık ÖTV dilimine girecekler. Fiyatları da belli oranda düşecek.



EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, enflasyonun rekor kırdığı bir ortamda sıfır otomobillerde matrah (vergiye tabi tutar) düzenlemesinin etkisinin en fazla üç ay süreceğini söyledi.



GEÇİCİ PANSUMAN

Gercekgundem.com’da yer alan haberde, düzenlemeyi “Nasıl Bir Ekonomi”nin YouTube kanalında yorumlayan Şahin, maliyetlerdeki artışla birlikte bu düzenlemenin de geçici bir pansuman tedbiri olmaktan öteye gitmeyeceğini belirtti.



“KAR TOPU MİSALİ ERİYECEK”

Şahin şöyle konuştu: “Bu güncellemenin ömrü taş çatlasa iki buçuk, üç aydır. Güneş altındaki kar topu misali eriyecek. Çünkü tedarikte de sıkıntı başlayacak. İnsanlar araç almak için koşturduğunda bunları bulmakta zorlanacak. Kasım itibariyle markalar ikinci üçüncü zamlarını da yaptılar. Bu tedarikteki sıkıntı kadar üretimden de kaynaklanıyor. Dünyadaki hammadde sıkıntısı bize yeni yeni yansımaya başladı.”



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