Flaş... Flaş... Bakan Şimşek'ten kredi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılı için beklentileri ve ekonomik planı açıklarken dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşümün önümüzdeki yıl hız kazanacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceklerini belirten Şimşek, Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılara ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankaları tebrik etti.

''FİRMALARIMIZIN ÜZERİNE DÜŞEN İHRACATI ÖNCELİKLENDİRMEK'



Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



''Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum. Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz. 2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz. Firmalarımızın üzerine düşen ise ihracatı önceliklendirmek.''