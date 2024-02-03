Flaş... Flaş... Emeklilere maaş farkının ödeneceği tarih belli oldu

Murat Öztürk
Flaş... Flaş... Emeklilere maaş farkının ödeneceği tarih belli oldu
Milyonlarca emeklinin alacağı maaş zammı farkının ödeneceği tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ödemenin SSK emeklilerine 6 Şubat, BAĞ-KUR emeklilerine ise 7 Şubat tarihinde ödemelerin yapılacağını açıkladı.

Emeklilere 2024 yılında yapılan zam enflasyon farkı ve ek zamlarla birlikte yüzde 49,25 oldu. Ek zam için Meclis’te kabul edilen kanun teklifi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzalaması sonrası Resmi Gazete’de yayınlandı.

Milyonlarca emekli maaş zammı farkının ne zaman yatırılacağını merak ediyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan merakla beklenen tarihleri açıkladı. Buna göre, SSK emeklilerine 6 Şubat, BAĞ-KUR emeklilerine ise 7 Şubat tarihinde ödeme yapılacak. Ödemeler PTT ve banka şubelerinden gerçekleşecek.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ocak 2024 itibarıyla %49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız.

Ödemeler;

SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

Kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

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