Flaş... Flaş... Erzincan’daki maden faciası sonrası Maden kanunun görüşmeleri ertelendi

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Madendeki binlerce tonluk siyanürlü toprak Fırat Nehri’ne akarken 9 işçi toprak altında kaldı. Toprak altında kalan işçileri arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor

MADEN KANUNUN GÖRÜŞMELERİ ERTELENDİ

Erzincan’daki maden faciası sonrası Ankara’da yeni bir gelişme yaşandı.

Meclis Genel Kurulu’nda enerji yasalarında değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifleri üzerine bugün TBMM Genel Kurulu’nda yapılması öngörülen görüşmeler Erzincan İliç Çöpler Madeni’ne ait pasa alanında yaşanan göçük nedeniyle ertelendi. Görüşmelerin ertelenmesi kararı parti gruplarının ortak teklifi ile alındı.

Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda şu maddeler yürürlüğe girecek:

Yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye’de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek. Sıvılaştırma tesislerinde yürütülecek faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık görüşü alınarak kurul tarafından belirlenecek.

Kıyı Kanunu’nda yapılacak değişiklikle göller üzerinde de imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Bakanlık tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30’u kadar desteklenecek.

Maden işletmek için rapor gerekmeyecek. Şirketlere birden çok kaynak izni, lisanssız da üretim yapılabilecek. Enerji alımında dövize dönüş sağlanacak.

Lisansı dolan tesisler farkı ödeyerek lisans alabilecek. Afet bölgesinde elektrik kurulun belirleyeceği şartlarla sağlanacak. Kamulaştırmada ödenen bedel düşecek.

Nükleer sızıntıda tesisi işletenin sorumluluğu olmayacak.