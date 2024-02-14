Erzincan'daki maden faciasında toprak altındaki işçiler sondalama yöntemiyle aranıyor

Kaynak: DHA
Erzincan'daki maden faciasında toprak altındaki işçiler sondalama yöntemiyle aranıyor
Erzincan’da gerçekleşen maden faciasının ardından enkaz altında kalan 9 işçiye ulaşmak için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri tek sıra halinde ellerine aldıkları demir çubuklarla ‘sondalama’ yöntemi kullanarak toprak altındaki işçilere ulaşmaya çalışıyor.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde göçük meydana geldi. Eski Değirmen mevkiinde yaşanan göçüğün ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise olayla ilgili dün yaptığı açıklamada 9 işçiden haber alınamadığını duyurmuştu.

“SONDALAMA YÖNTEMİYLE İŞÇİLERE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR”

9 işçinin kurtarılması için Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, AFAD ekipleri bölgeye gelerek tek sıra halinde ellerine aldıkları demir çubuklarla ‘sondalama’ yöntemiyle toprak altındaki işçilere ulaşmaya çalışıyor.

erzincandaki-maden-faciasi-isciler-sondalama-yontemiyle-araniyor-7-6004-dhaphoto1.jpg

Havanın kararmasıyla beraber bölgeye yerleştirilen 40 aydınlatma kulesi ile birlikte toprak kaymasının olduğu saha yeniden aydınlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kriz masasındaki koordinasyon toplantısının sürdüğünü ve arama kurtarma çalışmalarının ara verilmeden devam edeceği belirtildi.

aw142084-01.jpg

aw142084-02.jpg

aw142084-03.jpg

İlgili Haberler
Son dakika... Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili 3 kişi daha gözaltı alındı
Son dakika... Erzincan'da yaşanan maden faciasını araştırmak için TBMM'de komisyon kuruldu
Siyanür faciasının yaşandığı maden için verilen karar ortaya çıktı. Mahkeme felaketi işaret etmiş
Maden alanına giden sağlık uzmanından flaş açıklama. Durum çok vahim. Siyanür kokusu var
Maden şirketi Fırat Nehri'ne siyanür sızmadığını iddia etti
Erzincan’daki facianın yaşandığı madenin işleten şirket 2016’da köylüler mahkemeye gitmesin diye para vermiş
Flaş... Flaş... Erzincan’daki maden faciası sonrası Maden kanunun görüşmeleri ertelendi
Toprak altında kalan 6 madencinin isimleri belli oldu
Maden faciasında 4 gözaltı
Erzincan’dan sonra yeni felaketin beklendiği altın madeni ortaya çıktı. Burası da ölüm saçıyor
Madenci ailelerinin acı bekleyişi. Nolur kurtarın nolur
Siyanür faciasının yaşandığı maden bölgesinde yağmur başladı. Korkulan oldu
Erzincan’daki maden faciasını 5 gün önceden bildi. Herkes bu sosyal medya hesabını konuşuyor
Maden ocağına giden AKP’li Binali Yıldırım'dan ‘siyanür’ açıklaması: Ayrı bir yerde depolanıyor
Altın madenindeki facia sonrası korkutan uyarı. 'Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek'
Maden faciası bölgesinden sıcak görüntüler. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Erzincan'da facianın yaşandığı maden şirketinin geçen yıl 7.2 milyon dolar vergi borcunun silindiği ortaya çıktı
Hay altınınız batsın! Altın madeninde facia. Altın ve para hırsı milyonlarca insanı zehirleyecek
Siyanür ve sülfürik asit atık dağları çöktü Fırat'a ilerliyor. İşçiler göçük altında kaldı. Korkulan oldu
Son Haberler
Devrilen hafriyat kamyonu güvenlik kulübesine çarptı. 3 yaralı Gündem
Devrilen hafriyat kamyonu güvenlik kulübesine çarptı. 3 yaralı
Kocaeli'de bir dökümhanede patlama meydana geldi. 1 ağır 3 işçi yaralandı Gündem
Kocaeli'de bir dökümhanede patlama meydana geldi. 1 ağır 3 işçi yaralandı
Türkiye Kupası'nda dev eşleşme: Fenerbahçe Beşiktaş Spor
Türkiye Kupası'nda dev eşleşme: Fenerbahçe Beşiktaş
İstanbul'da kadına şiddet. Bir şahıs sevgilisini güpegündüz darbetti Gündem
İstanbul'da kadına şiddet. Bir şahıs sevgilisini güpegündüz darbetti
Galatasaray'ın yeni transferi Aurier formayı giydi. İlk kez konuştu Spor
Galatasaray'ın yeni transferi Aurier formayı giydi. İlk kez konuştu
Son dakika... Küçükçekmece saldırısında 3 çocuk şüpheli tutuklandı Gündem
Son dakika... Küçükçekmece saldırısında 3 çocuk şüpheli tutuklandı