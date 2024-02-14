Erzincan'daki maden faciasında toprak altındaki işçiler sondalama yöntemiyle aranıyor

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde göçük meydana geldi. Eski Değirmen mevkiinde yaşanan göçüğün ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise olayla ilgili dün yaptığı açıklamada 9 işçiden haber alınamadığını duyurmuştu.

“SONDALAMA YÖNTEMİYLE İŞÇİLERE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR”

9 işçinin kurtarılması için Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, AFAD ekipleri bölgeye gelerek tek sıra halinde ellerine aldıkları demir çubuklarla ‘sondalama’ yöntemiyle toprak altındaki işçilere ulaşmaya çalışıyor.

Havanın kararmasıyla beraber bölgeye yerleştirilen 40 aydınlatma kulesi ile birlikte toprak kaymasının olduğu saha yeniden aydınlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kriz masasındaki koordinasyon toplantısının sürdüğünü ve arama kurtarma çalışmalarının ara verilmeden devam edeceği belirtildi.