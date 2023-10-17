Hamas, İsrailli rehinenin görüntülerini yayınladı: Tedavi edildiği anlar yer aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de esir tutulan İsrailli bir kadın rehinenin tedavi görüntülerini içeren video yayınladı.

Hamas, İsrailli rehinenin görüntülerini yayınladı: Tedavi edildiği anlar yer aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de esir tutulan İsrailli bir kadın rehinenin görüntülerini yayınladı.

Rehinenin tedavi görüntülerinin yer aldığı videoda, sağ kolundan ameliyat edilen kadın, Kassam Tugayları'nın Gazze sınırından İsrail'e sızdığı cumartesi günü Sderot kentinde bir partide olduğunu ve kolundan ağır şekilde yaralandığını söyledi.

Kassam üyeleri tarafından Gazze'ye götürüldüğünü ve 3 saat süren bir operasyon geçirdiğini anlatan kadın "Beni tedavi ettiler, ilgilendiler, ilaç verdiler. Her şey yolunda." dedi.

Ailesinin yanına dönmek istediğini belirten kadın rehine, "Lütfen en kısa zamanda bizi buradan çıkarın." diye konuştu.

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