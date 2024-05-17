Flaş… Flaş.. İsrail’den Türkiye’ye misilleme kararı

Tel Aviv yönetimi, Türkiye’nin İsrail ile olan ticareti durdurma kararının ardından misilleme kararı aldı. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail’in Türkiye hakkında alınan kararı açıkladı. Smotrich, konu hakkında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin İsrail’e ihracatı durdurma kararına misilleme olarak İsrail’in Türkiye ile olan serbest ticaret anlaşmasını feshedeceğini ve Türkiye’den yapılan diğer ithalatlara da yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını ifade etti.

Smotrich, söz konusu planın kabineye sunulacağını aktardı.

NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı 2 Mayıs günü, Gazze’ye kesintisiz insani yardım sağlanana kadar Türkiye-İsrail arasında ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak bir bicinde durdurulduğunu açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur" ifadelerine yer verilmişti.