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Kartal'da öldürülen 2 genç kadının cinayetinde katilin itirafları

Kartal'da dün bir evde 2 kadın ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümlerde polisin yaptığı ilk inceleme sonrası yaralı olarak hastaneye başvuran Mustafa P.'nin kayıp olarak aranan 2 kadını öldürdüğü belirlenmişti. Soruşturma devam ederken olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. 

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 13:15
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Kartal'da öldürülen 2 genç kadının cinayetinde kan donduran detaylar

Kartal'da öldürülen 2 genç kadının cinayetinde katilin itirafları
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Kartal'da bilekleri kesilmiş halde hastaneye başvuran şüphelinin, evinde cesetleri bulunan iki kadını kendisinin öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa P'nin bilekleri kesilmiş halde Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne gitmesi ve "kayıp" olarak aranan Dilara Gültay ile Cansu Demirel'in evinde öldürülmüş olarak bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

İTİRAF ETTİ 

Soruşturma kapsamında polis gözetiminde hastanedeki tedavisi süren Mustafa P. verdiği ilk ifadesinde, evinde tartıştığını iddia ettiği Dilara Gültay'ı banyoda boğduğunu, daha sonra arkadaşını sormak için evine gelen Cansu Demirel'i ise bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.

Olayın ardından bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğunu beyan eden Mustafa P, bir süre sonra hastaneye giderek durumu polise bildirdiğini anlattı.

Bu arada, Gültay ve Demirel'in cenazelerinin bugün iki ayrı camide düzenlenecek cenaze törenlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne dün bilekleri kesilmiş halde giden Mustafa P, Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokak'taki evinde iki kadının ölü olarak bulunduğunu söylemişti.

Söz konusu adrese giden ekipler, Dilara Gültay (23) ve Cansu Demirel'in (30) cansız bedeniyle karşılaşmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. (AA)

Dilara Gültay Noterde katiplik yaptığı, Cansu Demirel'in elektronik firmasında çalıştığı öğrenildi.

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Salim Ertürk
10.01.2023 13:34
Umarım yirmi kez ağırlaştırılmış müeebbet hapis cezası alır. Bileklerini kestin neden hastaneye gittin? Ölünceye kadar acı çeke çeke geber. Umarım bu acın ölünceye dek sürer.  
 
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