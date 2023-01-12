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Evinde ölü bulundu! Vücudunda izler var, 7 arkadaşı gözaltında

Sivas’ta 35 yaşındaki Fatih Şahin, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Vücudunda darbeye bağlı izler tespit edilen Şahin'in dün gece birlikte içki içtiği 7 arkadaşı gözaltına alındı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 17:44
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Sivas’ta 35 yaşındaki Fatih Şahin yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Vücudunda darbeye bağlı izler var. 7 arkadaşı gözaltında

Evinde ölü bulundu! Vücudunda izler var, 7 arkadaşı gözaltında
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Çiçekli Mahallesi Battal Gazi Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan Fatih Şahin, dün gece dışarıda arkadaşlarıyla içki içtikten sonra evine döndü. Bugün kendisinden haber alamayan yakınları, saat 14.00 sıralarında eve geldiklerinde Şahin'i hareketsiz buldu.

DARBEYE BAĞLI İZLER VAR

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Fatih Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in vücudunda darbeye bağlı izler tespit edildi. Fatih Şahin'in cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

OTOPSİDE BELLİ OLACAK

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gece Fatih Şahin'in birlikte içki içtiği arkadaşları S.Z., O.Y., M.K., S.G., M.S.G., U.Ö. ve S.İ.'yi gözaltına aldı. İçki içtikleri sırada dövülmüş olabileceği değerlendirilen Şahin'in kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

(Kaynak: DHA)

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